TİGEM'de Tritikale Hasadı Başladı - Son Dakika
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TİGEM'de Tritikale Hasadı Başladı

TİGEM\'de Tritikale Hasadı Başladı
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Ulaş Tarım İşletmesinde 14,8 bin dekar alanda tritikale hasadı başladı, rekoltede %50 artış bekleniyor.

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde 14 bin 796 dekar alanda ekili olan tohumluk tritikale bitkisinin hasadına başlandı.

Türkiye'nin tritikale ihtiyacının yüzde 50'sinin karşılandığı Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde hasat başladı. Tohumluk ve yemlik olarak kullanılacak tritikalenin hasadı için 5 biçer döver aynı anda 14 bin 796 dekarlık tarlalara girdi. Beş biçerdöverin aynı anda gerçekleştirdiği hasat belgesel tadında görüntüler oluşturdu. Hasadın yaklaşık 15 gün sürmesi beklenirken bir önceki yıla oranla rekoltede yüzde 50 oranında da artış öngörülüyor.

TİGEM Ulaş İşletmesi Bitki Üretim Şefi Kemal Sercan Helvacıoğlu yaptığı açıklamada," İşletmemiz, 1944 yılında Zirai Kombina olarak kurulmuş; 1950 yılından itibaren Devlet Üretme Çiftliği ve 1984 yılından bu yana ise Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olarak Tarım İşletmeleri Genel km Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplam 71 bin 427 dekar arazi varlığımız bulunmakta olup, 50 bin 42 dekarını işlenebilir kültür arazileri oluşturmaktadır. Bu arazilerimizin büyük bir kısmında bölge iklimimiz gereği nadas sistemli kuru tarım uygulamaktayız. Temel misyonumuz doğrultusunda çiftçilerimizin sertifikalı tohumluk ihtiyacını karşılamak amacıyla tritikale ve korunga tohumu üretiyoruz. Ayrıca hayvancılık şubemizin kaba yem ihtiyacı için de kaliteli hasıl fiğ ve yonca kuru otu üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Rekoltede yüzde 50 artış beklentisi

Helvacıoğlu, bu yıl rekoltede önceki yıla oranla yüzde 50 artış beklendiğini ifade ederek, "2026 yılı üretim sezonunda, yağış rejiminin düzenli ve zamanında olması sayesinde, verimde geçen yıllara kıyasla yüzde 50 ila yüzde 60 oranında bir artış öngörüyoruz. Bu yıl 4 farklı tritikale çeşidimizde, toplam 14 bin 796 dekar alanda 5 adet biçerdöver ile hasat çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hasat dönemi sonunda yaklaşık 6 bin ton rekolte beklemekteyiz. Hasat edilen ürünlerimiz, tohum hazırlama tesislerimizde hassasiyetle eleme ve ilaçlama süreçlerinden geçirilmektedir. Sertifikasyon işlemleri tamamlanan yüksek vasıflı tohumlarımızı, yetkili bayilerimiz aracılığıyla çiftçilerimizle buluşturarak ülke tarımına katkı sağlamaya devam ediyoruz." Şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİGEM'de Tritikale Hasadı Başladı - Son Dakika

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