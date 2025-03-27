TİGEM'den 24 Bin Kg Koyun Sütü İhalesi - Son Dakika
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Ekonomi

TİGEM'den 24 Bin Kg Koyun Sütü İhalesi

TİGEM\'den 24 Bin Kg Koyun Sütü İhalesi

Karacabey Tarım İşletmesi, 24 bin kg koyun sütünü açık artırma ile satacak. İhale 7 Nisan'da.

27.03.2025 10:17
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün üreteceği tahmini 24 bin kilogram koyun sütü satışa sunulacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, işletme sağım sezonunca tahmini 24 bin kilogram koyun sütünün, açık artırma usulü ihalesi gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan koyun sütünün muhammen bedeli kilogram başına 30 lira, muhammen tutarı 720 bin lira ve yüzde 3'lük geçici teminatı 21 bin 600 lira olacak.

İhale, 7 Nisan saat 11.00'de, Ankara TİGEM İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TİGEM'den 24 Bin Kg Koyun Sütü İhalesi - Son Dakika

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