TİGEM\'den 500 Milyon Lira Gelir Hedefi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), tay satışları ve koşulardan gelen paylarla bu yıl 500 milyon liralık gelir hedefliyor.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, Karacabey Tarım İşletmesi, Sultansuyu Tarım İşletmesi ve Anadolu Tarım İşletmesi'nde Arap yarış atı yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

1300 yılından bu yana "Savaşta ordu için barış zamanında halk için" sloganıyla tay üretimi yaptıklarını aktaran Bülbül, 8 asıra yakın bir tecrübelerinin bulunduğunu kaydetti.

Geçen hafta yine Karacabey'de Sultansuyu Tarım İşletmesinin yetiştirdiği tay satışını yaptıklarını dile getiren Bülbül, 45 milyon liralık hasılat elde ettiklerini hatırlattı.

Bu hafta da Karacabey Tarım İşletmesi'nin taylarının satışının yapıldığını anlatan Bülbül, şöyle konuştu:

"14 gün sonra Sultansuyu üretimi taşların satışı için bir araya geleceğiz. Geçen yıl satılan taylardan elde edilen gelir 300 milyon lira civarındaydı. 180 milyon lirası tay satışından elde edilen gelirlerdi. Yetiştirdiğimiz tayların koşularından, derecelerinden de pay alıyoruz. 120 milyon lira civarında da bu paylardan gelirimiz vardı ve toplam 300 milyon lira oldu. Bu yıl ise 500 milyon liraya yakın bir gelir hedefliyoruz."

Hibrit satış başarılı sonuç verdi

Gelirleri artırmak adına geliştirdikleri yöntemlerden bahseden Bülbül, şunları söyledi:

"Hibrit satış yöntemimiz var. Geçen hafta ilk kez denediğimiz hibrit satış yöntemiyle ihalemizi yaptık. Sonuçlar bizi çok memnun etti. Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz yöntemin olumlu sonuçlarını almak bizleri mutlu etti. Türkiye'de benzerleri var ama bu alanda ilk örnekti. Bu yöntemi geliştirerek daha kolay ihale yapmayı planlıyoruz. Hibrit satış yönteminde talipliler, iştirakçiler yaptığımız ihaleye uzaktan teklif verebiliyorlar. Zaman bulamıyor, gelemiyor olabilirler, uzaktan online canlı olarak teklif verebiliyor, taş satın alabiliyorlar."

Geçen hafta başarıyla yaptıkları hibrit ihalede 45 milyon liralık hasılata ulaştıklarını belirten Bülbül, "Bundan sonra bu sistemi biraz daha geliştirerek kurum gelirlerini artırmak istiyoruz. Pistlerde koşan atların yüzde 20-25'i TİGEM orijinli atlar, primlerin üçte biri kadar bizden yetişmiş atların kazandığı primlerdir. Bu konuda lideriz dünyada sayılı işletmelerden biriyiz, iddialıyız" dedi. - BURSA