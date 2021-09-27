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Malatya bu yıl 134 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi - Son Dakika

Malatya bu yıl 134 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi

27.09.2021 11:21
Malatya bu yıl 134 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Malatya bu yıl 134 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Malatya bu yıl 134 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi. 2021'in ilk 8 ayında kentimizin ihracatı, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 32'lik artışla 235,5 milyon dolar oldu. Kayısı üretimi ve ihracatında küresel bir marka haline gelen kentimiz, dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70'ini tek başına karşılıyor." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, "KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları" devam ediyor.

Program kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ihracata özendirilirken, eğitimlerin sonuncusu, Malatya'ya yönelik online olarak gerçekleştirildi.

Katılımcılar, program sayesinde nasıl ihracatçı olunacağı, ihracata ilişkin desteklerden nasıl yararlanılabileceği ve ihracatın finansmanına kadar birçok konuda bilgilendirildi.

Fırat Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenen ve yoğun ilgi gören programın açılışına Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ile TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı Gülle, Malatya'nın bu yıl 134 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İhracatta yeni hedeflere ancak ihracatı tabana yayarak ulaşabiliriz. Bu amaçla birçok çalışma yürütüyoruz. TİM KOBİ İhracat Seferberliği Malatya Eğitim Programı da bu çalışmalarımızın bir ürünüdür. Bugün, ilk eğitim programımız üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Bu süreçte ihracat ailesine, 37 bini aşkın firma katıldı. TİM KOBİ İhracat Seferberliği eğitimleriyle, Anadolu'nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı hedefliyoruz. Malatya ile beraber son iki yılda 16'sı ülkemizde, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere, 17 KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi düzenledik.

Programlarımızı, 3 hedef kitleye yönelik olarak tasarladık. İlki, halihazırda kendi işletmesi olan ve ihracat faaliyetleri yapmak isteyen şirket temsilcileri, ikincisi sürekli ihracat artışı sağlamak isteyen firmalar, üçüncüsü ise, genç girişimciler. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde, alanında yetkin uzmanlarımız; İhracatta Pazarlama Stratejileri, İhracat Destek Programları, Proje Hazırlama, İhracatın Finansmanı, İhracat Kredileri gibi birçok konuda firmalarımıza ve girişimcilerimize hem bilgi hem tecrübelerini aktardı."

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gülle, ihracatta fark yaratmak gerektiğine işaret etti.

"Malatya'dan 8 ayda yüzde 32 artışla 235,5 milyon dolarlık ihracat"

Malatya'nın son yıllarda ihracatta güçlü performansıyla dikkat çeken kentler arasında yer aldığını kaydeden Gülle, dünya ticaretinin pandemi etkisiyle ciddi bir daralma yaşadığı 2020 yılında Malatya'nın ihracatının yüzde 4'lük artışla 289 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Gülle, bu yılın ilk 8 aylık döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32'lik artışla 235,5 milyon dolar ihracat yapıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"34 ülkeye ürün satan kentimizin özellikle Orta Doğu'ya, Avrupa'ya ve ABD'ye başarılı bir ihracat performansı sergilediğini görüyoruz. Malatyalı ihracatçılarımız, Irak'a 34 milyon dolar, ABD'ye 25 milyon dolar ve Almanya'ya 17 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde Malatyalı iş insanlarımız, ihracatını ABD'ye 9,1 milyon dolar, Endonezya'ya 5,9 milyon dolar, Almanya'ya 4,5 milyon dolar, Irak ve Meksika'ya ise 4,3 milyon dolar artırdı. Kentimiz, en çok ihracat gerçekleştiren 36. şehir.

Malatya, 4 bin 84 kilometre ortalama mesafeyle, en uzağa ihracat yapan 13. ilimiz konumunda. Bu önemli mesafe, geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 artmış durumda. İnanıyorum ki üreticilerimiz ve ihracatçılarımız aynı gayretle çalışmaya devam ettiği sürece, Malatyalı ihracatçılarımızın ayak basmadığı tek bir ülke kalmayacak."

"Tüm nimetlere sahip çıkarak onları hak ettiği marka değerleriyle dünyaya sunmalıyız"

İsmail Gülle, Malatya'nın en çok ihracat yaptığı 5 ürünle ilgili de bilgi verdi.

2021'in ilk 8 ayında kayısının başkentine yakışacağı üzere, 90 milyon dolarla işlenmemiş kuru kayısının ilk sırada yer aldığını belirten Gülle, şu bilgileri paylaştı:

"Tavuk eti, kavrulmuş demir piritleri, örme mensucat ve hububat makineleri en çok ihraç edilen ürünler. En çok ihracat yapan sektörlerimiz, geçtiğimiz yılın ilk 8 ayına göre ihracatını yüzde 41 artırarak 107 milyon doları aşan Kuru Meyve Mamulleri, yüzde 43 artıran Su Ürünleri ve yüzde 100'e yakın bir artışla 20 milyon dolara yaklaşan tekstil sektörlerimizde yaşandı. Bu üç sektörün ilimiz ihracatındaki payı, yüzde 65 düzeyinde gerçekleşti.

Kayısı üretimi ve ihracatında küresel bir marka haline gelen kentimiz, dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70'ini tek başına karşılıyor. Tüm illerimizde arzu ettiğimiz, ürün bazında markalaşmanın ülkemizdeki en güzel örneklerinden birisi Malatya kayısısı. Öyle ki Malatya kayısısı 'Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili'ne de sahip. Anadolu'nun, bu yüce toprakların, bizlere sunduğu tüm nimetlere sahip çıkarak onları hak ettiği marka değerleriyle dünyaya sunmalıyız. Ancak bu şekilde ihracatımızda katma değeri sağlayabiliriz."

Malatya bu yıl 134 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi
Malatya bu yıl 134 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi

Togo Cumhuriyeti, İhracat, Malatya, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya bu yıl 134 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Malatya bu yıl 134 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi - Son Dakika
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