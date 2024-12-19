TİM'den 260 Milyar Dolar İhracat Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TİM'den 260 Milyar Dolar İhracat Vurgusu

TİM Başkanı Gültepe, bu yıl 260 milyar doları aşacak ihracat hedefini duyurdu, ilk 10'a girmeyi amaçlıyor.

19.12.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "İhracatımız bu yıl 260 milyar doları aşacak. İhracat yolculuğumuz çok daha hızlı, çok daha iddialı devam edecek. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'mizi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM'in kuruluşundan bu yana başkanlık görevini üstlenen Okan Oğuz, Oğuz Satıcı, Mehmet Büyükekşi ve İsmail Gülle ile yönetim ve denetim kurullarıyla sektörler konseyinde yer alan isimler, ilk kez düzenlenen "Sonsuz Bir İz, Biz TİM"iz etkinliğinde bir araya geldi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı Gültepe, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, TİM'in kurulduğu 1993'te Türkiye'nin ihracatının sadece 15,3 milyar dolar olduğunu aktardı.

Bu yılı 260 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatacaklarını, hizmet ihracatında ise 115 milyar doları göreceklerini bildiren Gültepe, şunları kaydetti:

"İhracat tarihimize altın harflerle yazılan bu başarıların altında, değerli başkanlarımızın ve ekiplerinin imzası var. Bu iş ticari bir faaliyet olmanın yanında aynı zamanda bir gönül işi. İhracat, yollarda geçen günler, uykusuz geceler, yeri geldiğinde risk alıp sorumluluk üstlenmek demek. Ülkemizin ihracatını artırmak, bayrağımızı daha da yukarılara taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Çünkü biliyoruz ki hizmet eden, iz bırakır. Kuruluştan bu yana görev alan tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu, denetim kurulu ve sektörler konseyi üyelerimize, genel sekreterlerimize minnettarız. Birlikte yazdığımız bu hikaye, her biri ayrı bir iz bırakan, geleceğe ışık tutan adımlarla şekillendi. Bu yolculuk ikinci 100 yılda çok daha hızlı, çok daha iddialı devam edecek."

Gültepe, geleceği geçmişten aldıkları güç ve eski başkanlarının aşıladığı öz güvenle şekillendirdiklerine işaret ederek, "Nasıl ki Cumhuriyetimizin 100. yılında 255 milyar dolar ihracata ulaştıysak, ikinci 100 yıla çok daha büyük hedeflerle başladık. Bu yüzyılda Türkiye'mizi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatımızı daha katma değerli, daha yenilikçi, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Gültepe, etkinlikte, gecenin anısına TİM'in eski başkanları Okan Oğuz, Oğuz Satıcı, Mehmet Büyükekşi ve İsmail Gülle ile yönetim ve denetim kurullarıyla sektörler konseyinde görev alan isimlerle genel sekreterlere plaket verdi.

Kaynak: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Mustafa Gültepe, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM'den 260 Milyar Dolar İhracat Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 02:39:49. #1.13#
SON DAKİKA: TİM'den 260 Milyar Dolar İhracat Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.