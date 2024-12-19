TİM'den 260 Milyar Dolar İhracat Vurgusu

Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "İhracatımız bu yıl 260 milyar doları aşacak. İhracat yolculuğumuz çok daha hızlı, çok daha iddialı devam edecek. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'mizi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM'in kuruluşundan bu yana başkanlık görevini üstlenen Okan Oğuz, Oğuz Satıcı, Mehmet Büyükekşi ve İsmail Gülle ile yönetim ve denetim kurullarıyla sektörler konseyinde yer alan isimler, ilk kez düzenlenen "Sonsuz Bir İz, Biz TİM"iz etkinliğinde bir araya geldi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı Gültepe, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, TİM'in kurulduğu 1993'te Türkiye'nin ihracatının sadece 15,3 milyar dolar olduğunu aktardı.

Bu yılı 260 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatacaklarını, hizmet ihracatında ise 115 milyar doları göreceklerini bildiren Gültepe, şunları kaydetti:

"İhracat tarihimize altın harflerle yazılan bu başarıların altında, değerli başkanlarımızın ve ekiplerinin imzası var. Bu iş ticari bir faaliyet olmanın yanında aynı zamanda bir gönül işi. İhracat, yollarda geçen günler, uykusuz geceler, yeri geldiğinde risk alıp sorumluluk üstlenmek demek. Ülkemizin ihracatını artırmak, bayrağımızı daha da yukarılara taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Çünkü biliyoruz ki hizmet eden, iz bırakır. Kuruluştan bu yana görev alan tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu, denetim kurulu ve sektörler konseyi üyelerimize, genel sekreterlerimize minnettarız. Birlikte yazdığımız bu hikaye, her biri ayrı bir iz bırakan, geleceğe ışık tutan adımlarla şekillendi. Bu yolculuk ikinci 100 yılda çok daha hızlı, çok daha iddialı devam edecek."

Gültepe, geleceği geçmişten aldıkları güç ve eski başkanlarının aşıladığı öz güvenle şekillendirdiklerine işaret ederek, "Nasıl ki Cumhuriyetimizin 100. yılında 255 milyar dolar ihracata ulaştıysak, ikinci 100 yıla çok daha büyük hedeflerle başladık. Bu yüzyılda Türkiye'mizi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatımızı daha katma değerli, daha yenilikçi, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Gültepe, etkinlikte, gecenin anısına TİM'in eski başkanları Okan Oğuz, Oğuz Satıcı, Mehmet Büyükekşi ve İsmail Gülle ile yönetim ve denetim kurullarıyla sektörler konseyinde görev alan isimlerle genel sekreterlere plaket verdi.