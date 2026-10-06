TİM, Kosova ve Kuzey Makedonya temaslarını 925\'i aşan B2B görüşmesiyle tamamladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla düzenlenen Kosova ve Kuzey Makedonya Ticaret Heyeti Programı tamamlandı. Heyete başkanlık eden TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, 925'in üzerinde B2B görüşmesine imza atılan dev organizasyonu değerlendirdi: "Balkanlar tarihi bağlarımızın ötesinde, ihracatçımız için stratejik bir pazar kapısıdır" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk ihracatçısının küresel pazarlardaki ayağını güçlendirme vizyonu doğrultusunda 28 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Kosova ve Kuzey Makedonya'ya yönelik kapsamlı bir Ticaret Heyeti programı gerçekleştirdi.

TİM Sektörler Konseyi Üyesi İskender Kaplan başkanlığında yürütülen programda, Türk firmaları Priştine ve Üsküp'te gerçekleşen B2B görüşmelerinde Balkan iş dünyasıyla bir araya geldi. Toplamda 925'i aşan ikili iş görüşmesiyle tamamlanan heyet sonrası açıklamalarda bulunan Heyet Başkanı İskender Kaplan, temasların son derece verimli geçtiğini vurguladı.

"Priştine ve Üsküp'te yoğun bir ilgiyle karşılaştık"

Balkanlar pazarının Türk ürünleri için taşıdığı potansiyele dikkat çeken TİM Sektörler Konseyi Üyesi İskender Kaplan, organizasyonun iki ayağında da beklentilerin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade etti. Kaplan, "Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak ihracatçımızın bayrağını dünyanın her noktasında dalgalandırmak için sahadayız. Kosova ve Kuzey Makedonya heyetimiz, bölgeyle var olan güçlü ilişkilerimizi ticari ortaklıklara dönüştürme adına çok kritik bir adımdı. Priştine'de 26 firmamızla gerçekleştirdiğimiz 400'ün üzerindeki görüşme ve hemen ardından Üsküp'te 210 Makedon firmasıyla yaptığımız 525 B2B teması, bölgedeki Türk malı algısının ve iş birliği arzusunun ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı. İki ülkede toplam 925'in üzerinde iş görüşmesine imza atarak ihracatçılarımız adına çok önemli kapılar araladık. TİM olarak Balkanlar'daki ticari varlığımızı artırmaya ve ihracatçımıza yeni pazarlar açmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Priştine'den Üsküp'e dev B2B maratonu

TİM Sektörler Konseyi Üyesi İskender Kaplan başkanlığındaki heyetin ilk durağı Priştine oldu. T.C. Priştine Maslahatgüzarı Şeyda Çimeli Aydın ve Ticaret Müşavirliği yetkililerinin de katıldığı programda, 26 Türk ihracatçı firma temsilcisi Kosovalı ortaklarıyla buluşarak 400'den fazla görüşme gerçekleştirdi.

Heyetin 1 Ekim'deki Üsküp ayağında ise büyük bir buluşma yaşandı. 26 Türk firmasından 31 temsilcinin katıldığı programa Kuzey Makedonya'dan 210 firma iştirak etti. Açılışta Heyet Başkanı İskender Kaplan'ın yanı sıra Kuzey Makedonya Ekonomi Odası CEO'su Antoni Peshev, Kuzeybatı Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Nuhi Aliu, MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski ve T.C. Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş birer konuşma yaparak iki ülke arasındaki stratejik bağların altını çizdi.

Üsküp'te gerçekleşen 525 görüşmeyle birlikte ticaret heyeti, hedeflenen ticari hacmin ve yeni ortaklıkların temelleri atılarak başarıyla tamamlandı.