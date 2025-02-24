TİM: Ocak İhracat Endeksleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

TİM: Ocak İhracat Endeksleri Açıklandı

TİM'in verilerine göre, İhracat Talep Endeksi 100, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,8 puan oldu.

24.02.2025 11:16
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün ocak ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 100, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,8 puan oldu.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün ocak ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış ile 100 oldu ve uzun dönem ortalamasında seyretti.

Ocak ayında işsizlik, enflasyon, sanayi üretimi ve tüketici güvenindeki gerilemelere karşın, iş güvenindeki yükseliş, talep endeksini uzun dönem ortalamasına ulaştırdı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi de ocak ayında aylık bazda yüzde 0,6 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artış göstererek 99,8 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı gerileme ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasına ulaşması, ihraç pazarlarının genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

Kaynak: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM: Ocak İhracat Endeksleri Açıklandı - Son Dakika

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