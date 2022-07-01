TİM, Odaklı İnoSuit Programı ile firmaları geleceğe hazırlıyor - Son Dakika
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TİM, Odaklı İnoSuit Programı ile firmaları geleceğe hazırlıyor

01.07.2022 17:37
TİM, Odaklı İnoSuit Programı ile firmaları geleceğe hazırlıyor

İhracatçının tek çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Odaklı İnoSuit Programı ile firmaları geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

İhracatçının tek çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Odaklı İnoSuit Programı ile firmaları geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, TİM'in, firmaların inovasyon yetkinliğine uygun kulvarda mentorluk desteği alabilmesi adına hayata geçirdiği Odaklı İnoSuit Programı'nın tanıtımına yönelik Bursa'da ve İzmir'de eş zamanlı olarak "Odaklı İnoSuit Programı Tanıtım ve Bilgi Toplantısı" düzenlendi.

İzmir'de düzenlenen toplantıya TİM Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep'in yanı sıra Jantsa OPEX Yöneticisi Yalçın Yür, Jantsa Kalite Güvence ve Yönetim Sistemleri Müdürü İlknur Tok ve Kent Kart Ar-Ge İnovasyon Bölüm Yöneticisi Dilek Çetin Tulazoğlu katıldı.

Bursa'daki toplantıya ise Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Mehtap Ekinci ve Copa Isı Sistemleri İnsan Kaynakları Müdürü Tuğba Demirsu Yücetürk katıldı. Her iki ilde düzenlenen toplantılarda yerel firmalara "Odaklı İnoSuit Programı" hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılırken "Kurumsal İnovasyon Yönetimi" ile "Açık İnovasyon" ve "Dijital Dönüşüm" konularında bilgi paylaşımları aktarıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Odaklı İnoSuit Programı akademik koordinatörü Dr. Merih Pasin ve Dr. Mehmet Aydın "Kurumsal İnovasyon Yönetimi ve İnoSuit" sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından TİM Strateji İnovasyon ve Girişimcilik şubesi tarafından katılımcılara İnoSuit Programı İdari ve Finansal Süreçleri aktarıldı.

Program, firma deneyim paylaşımı ile devam etti. Jantsa OPEX Yöneticisi Yalçın Yür, Jantsa Kalite Güvence ve Yönetim Sistemleri Müdürü İlknur Tok, Kent Kart Ar-Ge İnovasyon Bölüm Yöneticisi Dilek Çetin Tulazoğlu ve Copa Isı Sistemleri İnsan Kaynakları Müdürü Tuğba Demirsu Yücetürk İnoSuit Programı'na dair firmalarının tecrübelerini paylaşırken İnoSuit sonrasında firmalarında ne tür yenilikler ortaya çıkarttıklarına dair tecrübelerini anlattılar. Programın son bölümünde ise Odaklı İnoSuit Programı mentorları Doç. Dr. Mehmet Gençer ve Prof. Dr. Cem Okan Tuncel dijital dönüşüm ve inovasyon etkileşimi, açık inovasyon, lider ve kullanıcı yönlendirimli inovasyon konularında sunumlar gerçekleştirdi.

TİM Odaklı İnoSuit Programı

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM'in, firmaların inovasyon yetkinliğine uygun kulvarda mentorluk desteği alabilmesi adına hayata geçirdiği Odaklı İnoSuit Programı ile inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde artırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM, Odaklı İnoSuit Programı ile firmaları geleceğe hazırlıyor - Son Dakika

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