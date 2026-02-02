Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda - Son Dakika
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda
02.02.2026 15:14
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya bir zam daha geleceğini duyurdu. Zam için şubat ayını işaret eden Dündar, fiyatların paket başına 5 ila 10 TL arasında artabileceğini söyledi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yönelik yeni bir zam beklentisini kamuoyuyla paylaştı. Dündar, şubat ayı içinde maliyet artışları ve vergi güncellemeleri nedeniyle sigaraya 5 ile 10 lira arasında "geçiş zammı" yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

MALİYET VE VERGİ ETKİSİ

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Dündar, özellikle üretim maliyetlerindeki artış ve vergi düzenlemelerinin fiyatlara yansıyacağını belirtti. Zamların, markalara göre farklı oranlarda uygulanabileceği ifade edildi.

TİRYAKİLERİ ZORLAYACAK

Olası artışın hayata geçmesi halinde sigara fiyatlarının önemli ölçüde yükseleceği, bu durumun tiryakilerin bütçesini daha da zorlayacağı belirtiliyor. Zam kararının şubat ayı içinde netleşmesi bekleniyor.

İşte gündem olan o paylaşım;

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ömer Oğuz Ömer Oğuz:
    2021'de 11 TL'ye sigarayı alıyordum. Sene 2026 sigara 100 TL oldu. Böyle bir zam rekoru afrika ülkelerinde bile yok. 65 4 Yanıtla
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    imamın maaşını alkol zammı ile ödeyen asrın liderimiz irecep :) 48 10 Yanıtla
    Szka788304 Szka788304:
    senin kafan güzel her hade :) 4 27
    846847 846847:
    Hadi ordan patavatsız kişiliksiz. ?? 0 0
  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Alıştık artık acıtmıyor 24 5 Yanıtla
  • ozge34 ozge34:
    zam yaparak enflasyon düşüren tek ülkeyiz başkada örneyi dünyada yoktur zaten 6 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Büyük zam mı? bunun nedeni en büyük banknotomuz 200 tl ondan.. Neden eskisi gibi 1000TL Banknot yapılmıyor artık? Çünkü çalışanın eline ay sonu 25-30 tane Kağıt para verilmesin çok görünsün diye yapmıyorlar 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
