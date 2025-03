Tiryakiye sigara bıraktıracak 10 TL\'lik zam

Ademoğlu Cumuriyet:

Her zam mutluluk veriyor imkanım olduğu sürece içerim olmadı mı zaten yok her zamda kendimi daha elit hissediyorum her zamda verdiğim vergi arttığı için daha huzurlu oluyorum. 110 lira yeterli değil bence olması gereken en aşağı 250 ama madeni paralar ile uğraştırmadan zam yapılsa daha iyi olur. 10 ve onun katı fiyatlar istiyoruz.