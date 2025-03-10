Tiryakiye sigara bıraktıracak 10 TL'lik zam - Son Dakika
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Ekonomi

Tiryakiye sigara bıraktıracak 10 TL'lik zam

Tiryakiye sigara bıraktıracak 10 TL\'lik zam

Yeni yılla birlikte birçok sigara grubuna art arda zamlar gelirken bir fiyat artışı da P.M. grubunda yaşandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bugün itibarıyla P.M. grubu sigaraların 10 TL zamlandığını duyururken, grubun en ucuz sigarası 80 TL'ye, en pahalı sigarası ise 110 TL'ye yükseldi.

10.03.2025 10:24
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Geçtiğimiz hafta itibarıyla çok sayıda sigara üreticisi peş peşe zam açıklaması yaparken, bir zam haberi de P.M. grubundan geldi.

BUGÜN ETİKETLERE YANSIDI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 Mart itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini paylaşırken, P.M. grubunda yer alan sigaraların 10 TL zamlandığını açıkladı.

EN PAHALI SİGARA 110 TL'YE YÜKSELDİ

Değişikliklerle birlikte, grubun en ucuz sigarası 80 TL'ye, en pahalı sigarası ise 110 TL'ye yükseldi. Öte yandan geçtiğimiz hafta BAT, Esse ve JTİ grubuna da zam gelmişti.

Zamların ardından BAT grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken en ucuz sigarası 75 TL olmuştu. JTİ grubunun en pahalı sigarası ise 91 TL'ye yükselirken, en ucuzu 75 TL'ye raflarda yerini almaya başladı.

3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Tekel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tiryakiye sigara bıraktıracak 10 TL'lik zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • DORUĞUN GERZESİ:
    sizin Allah bin turlu anladiniz mi hic mi insafiniz yok hic mi 121 9 Yanıtla
  • Trabzon:
    HİÇ İÇMEDİM...İSTEK DE DUYMADIM RAHATIM HUZURLUYUM 32 87 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne işe yarar bu dernek başkanı hiç itiraz etmiyorlar kapatın bu derneği 97 3 Yanıtla
  • Gezgin Ressam:
    yapandan da göz yumadan da hakkı kalsın,kazandıkları zehir zıkkım olsun.Memleket Muz cumhuriyeti gibi isteyen istediği ürüne istediği kadar zam yapıyor halkın dışında kimseden gık çıkmıyor.Bi taraf haksız vurgun derdinde bi taraf vergi alacağım derdinde.. bu milletin ahının altında kalacaksınız. 82 8 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    Bayram İkramiyelerinin Kaynagı Belli Oldu 78 7 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Bırakmaz Kardeşim Türk Halkı 46 8 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Birakmiyoruz! İsterseniz 1000 TL yapın. 37 8 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Her zam mutluluk veriyor imkanım olduğu sürece içerim olmadı mı zaten yok her zamda kendimi daha elit hissediyorum her zamda verdiğim vergi arttığı için daha huzurlu oluyorum. 110 lira yeterli değil bence olması gereken en aşağı 250 ama madeni paralar ile uğraştırmadan zam yapılsa daha iyi olur. 10 ve onun katı fiyatlar istiyoruz. 19 24 Yanıtla
  • İbrahim güçlü:
    İndirin pantolonları bu bir s....... Gerçi pantolonununz yoktu dimi boxer ları alalım ?? Ev sahibi kiraya W zam yapıyorum gerçi maaşlar okadar artmadı ama devletin öngördüğü zam bu diyor naapsın garip . Başımızdaki insanlar izansız olunca Neyse ben mesaiye!!!kirayı çıkarmam lazım 12 saatten 14 saate çıkardım mesaiyi nasıl ama Varolsun devletim cimere teşekkür mesajı atayım bari boş zaman bize ne lazım 29 9 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    O beni bırakana kadar bırakmayacağım! 26 5 Yanıtla
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