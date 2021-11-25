Üye Girişi
TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmalı - Son Dakika

TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmalı

25.11.2021 17:20

Asgari ücret görüşmelerinin başlamasına kısa bir süre kala bir açıklamada işverenlerden geldi.Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, süreci ilk haftada tamamlamaya hazır olduklarını belirterek, "Gerek küresel enflasyon gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasını önemli buluyoruz" sözlerine yer verdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeleri hızlandırarak süreci aralık ayının başında tamamlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Akkol, yazılı açıklamasında, TİSK'in birinci önceliğinin ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğunu belirterek, "Bu yıl asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisinin farkındayız. Bu sebeple, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeleri hızlandırarak süreci aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz kararın, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması. Çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini iyileştiren ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katan her türlü kararın her zaman destekçisiyiz." dedi.

"AKILCI BİR SEVİYEDE UZLAŞI SAĞLANMASINI ÖNEMLİ BULUYORUZ"

Bu yıl asgari ücret müzakerelerinin küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşeceğini ifade eden Akkol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün de toparlanması için halen zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle, asgari ücret için gerek küresel enflasyon gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasını önemli buluyoruz. Aynı zamanda, asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinin, hiç olmadığı kadar önemli olduğunun ve yeni istihdam yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlayacağının da altını da bir kez daha çizmek isterim."

"ÇALIŞANLARIMIZA VE İŞLETMELERİMİZE KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

"Birlikte Mümkün" anlayışı ile zor dönemi yine işçi, işveren ve hükümetin açık diyalog ve dayanışmasıyla en iyi şekilde aşacaklarına inandığını kaydeden Akkol, "Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmalı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmalı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı 17:16 Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar 11:28 Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar

Son Dakika Haberleri
17:15 Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı
17:13 Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum
17:05 "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var
17:02 Bu sözler siyasette dengeleri alt üst edecek! Fatih Erbakan'dan önemli çıkış: 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz
16:59 Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?
16:53 AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti
16:47 Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı
16:43 Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı
16:27 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti
16:06 Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir
Galatasaray'da yolu gözlenen Sacha Boey sonunda dönüyor! Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak Galatasaray'da yolu gözlenen Sacha Boey sonunda dönüyor! Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak         
17:18
Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum         
17:14
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 17:29:26. #1.11#
SON DAKİKA: TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmalı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement