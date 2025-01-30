Tivibu'da Heyecan Dolu Spor Haftası - Son Dakika
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Ekonomi

Tivibu'da Heyecan Dolu Spor Haftası

Tivibu, Milano derbisi ve EuroLeague maçları ile spor tutkunu izleyicilere zengin içerik sunuyor.

30.01.2025 15:46
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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, İtalya'nın Milano derbisi, Serie A, La Liga, EuroLeague gibi birçok sevilen spor içeriğini ekrana taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, sporun farklı branşlarını seyircilerle buluşturmayı sürdürüyor. İtalya Serie A'da iki dev derbi, ezeli rakipler Milan ile Inter'in "Milano Derbisi" ve başkent Roma ile Napoli'nin "Güneşin Derbisi" olarak adlandırılan mücadeleleri Tivibu'dan izlenebiliyor. Ayrıca Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in EuroLeague'deki 24'üncü hafta karşılaşmaları da Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanıyor.

Inter ve Napoli, liderlik yarışı için kritik maçlar olmasının yanı sıra derbi olması sebebiyle de farklı bir motivasyonla sahaya çıkıyor. Inter, San Siro'da Milan'a konuk olacağı maçta lider Napoli ile puan farkını kapatabilme imkanına sahip oluyor. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık sonrası sahalara döneceği düşünülen maçta Milan, 2 Şubat 20.00'da Inter'i ağırlayacak.

İki ateşli taraftara sahip olan İtalya'nın en köklü takımlarından Roma ve Napoli, Güneşin Derbisi olarak adlandırılan maçta karşı karşıya geliyor. Mourinho'nun ayrılığı sonrası bir türlü istikrarı yakalayamayan başkent takımı, Avrupa kotası için üst sıralara tırmanma peşinde. Ligi Conte önderliğinde lider götüren Napoli ise en yakın takipçisi Inter'in zorlanmasını beklediği haftada kayıpsız devam ederek liderlik koltuğunda yer edinmek istiyor. Roma'da oynanacak mücadelede ilk düdük 2 Şubat 22.45'te çalacak.

Çift maç haftasını kayıpsız geçiren Fenerbahçe Beko, lider Olympiakos'u yenmesiyle lider ile arasındaki maç farkını maç eksiğiyle bire indirdi. Saras Jasikevicius ile beş maçlık galibiyet seri yakalayan Fenerbahçe Beko, ligin alt sıra takımlarında Virtus Bologna ile karşılaşıyor. 31 Ocak'ta oynanacak mücadele 18: 30'da başlayacak.

Anadolu Efes ise üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından EA7 Milan karşısında 44 sayı farkla aldığı galibiyet ile moral buldu. Lider Olympiakos'a konuk olacak olan Anadolu Efes'in EuroLeague 24'üncü hafta mücadelesi yarın 21.15'te başlayacak. Maçlar, Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tivibu'da Heyecan Dolu Spor Haftası - Son Dakika

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