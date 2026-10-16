TIW26 kapsamında İnovaLİG ödülleri verildi, 70 ilden 2 bin 641 firma başvurdu

TIW26 kapsamında İnovaLİG ödülleri verildi, 70 ilden 2 bin 641 firma başvurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da düzenlenen TIW26 kapsamında İnovaLİG ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 70 ilden 2 bin 641 firmanın başvurduğu yarışmada ödüller Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından verildi.
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