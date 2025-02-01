TKDK Nevşehir'de 565 Projeye Hibe Desteği Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

TKDK Nevşehir'de 565 Projeye Hibe Desteği Verdi

TKDK Nevşehir\'de 565 Projeye Hibe Desteği Verdi

TKDK, Nevşehir'de turizm ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayarak 565 projeye 1 milyar lira destek verdi.

01.02.2025 12:48
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya'nın merkezi konumundaki Nevşehir'in turizmde ve kırsalda kalkınmasına katkı sunuyor.

Nevşehir'de 2013 yılında il koordinatörlüğü binasını faaliyete geçiren TKDK, il genelinde bugüne kadar 565 projeye hibe desteği sundu.

TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Recai Turan, AA muhabirine, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyetince ortaklaşa finanse edilen IPARD programlarına başvuran gerçek ve tüzel kişilere verilen desteklerle ekonomi ve istihdama katkı sağladıklarını belirtti.

Çok sayıda alandaki birbirinden farklı projelere yüzde 75'e kadar hibe desteği sunulduğunu aktaran Turan, TKDK'nın üretici ve girişimcilerin yanında olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Kapadokya'ya 77 tesis kazandırıldı

Kurumlarının IPARD programlarını uyguladığını anlatan Turan, şunları söyledi:

"Birçok sektörde yüzde 50 ila 75 oranında yatırımcıları desteklemekteyiz. Özel müteşebbisler, kooperatif ve ziraat odalarımız proje başvurusunda bulunabilirler. IPARD 3 kapsamında yerel yönetimlerin de kamu alt yapı yatırımlarını desteklemeye başlayacağız. TKDK olarak kadın ve 40 yaş altı genç yatırımcılara pozitifi ayrımcılıkta bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere bölgemiz oldukça yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu kapsamda Nevşehir'de her sene yüz binlerce yerli ve yabancı turist misafir edilmektedir. Nevşehir'de kurumumuz 71 konaklama tesisi ile 6 restoran projesini destekledi. Bugünün rakamlarıyla 174,4 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik ve bu tesislerle bölgemizin oda kapasitesine 704 oda katkıda bulunduk. İlaveten 41 konaklama tesisi projesinin başvurusunu aldık, incelemelerimiz devam ediyor."

TKDK iktisadi kalkınma ve istihdama katkı sunuyor

Her yıl çeşitli dönemlerde çıktıkları çağrı ilanlarına başvuran ve destek alan projelerin, hayata geçirildikleri bölgelere değer kattığını vurgulayan Turan, "TKDK olarak bugüne kadar Nevşehir'de 565 projeye güncel değerle yaklaşık 1 milyar lira hibe ödemesi gerçekleştirdik. Bu projeler içinde 56 süt üretim, 15 besi çiftliği, 5 kanatlı et üretim, 3 süt işleme, 10 süt toplama, 3 kırmızı et kesim tesisi, 348 tıbbi-aromatik bitki üretimi, 12 meyve sebze depolama, 4 aracılık, 2 mantar üretimi, 7 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, 77 kırsal turizm projesi, 22 yenilebilir enerji tesisi ve bir yumurta tavukçuluğu tesisi ile Nevşehir'in iktisadi kalkınması ve istihdam sağlanmasına katkı sunduk." diye konuştu.

Turan, 2024'te yapılan çağrı ilanlarında başvurusu alınan projelerin incelemesinin devam ettiğini, bu yıl da yeni projelerin hayata geçirilmesine katkı sunmak adına çağrı yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hibe Desteği, Kapadokya, Ekonomi, Turizm, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TKDK Nevşehir'de 565 Projeye Hibe Desteği Verdi - Son Dakika

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