TKİ, 700 madenciye arama kurtarma eğitimi verecek - Son Dakika
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Ekonomi

TKİ, 700 madenciye arama kurtarma eğitimi verecek

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu, bu yıl toplam 700 madenciye arama kurtarma eğitimi verme hedefiyle hareket ediyor. Eğitimler, Manisa'nın Soma ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerindeki işletme müdürlüklerinde gerçekleştiriliyor. AFAD gözlemcileri eşliğinde verilen eğitimlerde, madencilerin arama kurtarma ekiplerine etkin müdahalede bulunabilme yetenekleri geliştiriliyor. Geçmiş afetlerden elde edilen tecrübelerin aktarıldığı eğitimlere bu yıl 700 madencinin katılması hedefleniyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ise toplam 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi planlanıyor.

25.07.2024 08:49
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Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu, arama kurtarma personeli yetiştirilmesi amacıyla bu yıl toplam 700 madenciye eğitim verilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlüğe bağlı Manisa'nın Soma ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerindeki işletme müdürlüklerinde "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri" başladı.

Eğitimler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Hafif Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi" alan TKİ Kurumu eğitimcileri ile AFAD gözlemcileri eşliğinde veriliyor.

Madenciler, arama kurtarma ekiplerinin etkin müdahalede bulunması hedefiyle teorik ve pratiğe yönelik eğitimler alıyor.

Geçmiş afetlerde yaşanan tecrübelerin de aktarıldığı ve şimdiye kadar 80 madencinin tamamladığı eğitimlere bu yıl 700 madencinin katılması hedefleniyor.

Eğitimler ve tatbikatlara özel hazırlanan parkurlarda eğitimler sürerken, ilerleyen süreçte yeni parkurların tamamlanmasıyla madencilerin daha geniş alanda eğitimlerine devam etmeleri planlanıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinde toplamda 9 bin 782 madencinin arama kurtarma çalışmalarına katılarak hızlı ve etkin organize olma yetenekleri ile binlerce depremzedenin hayatını kurtardıkları anımsatılan açıklamada, "Afetlere karşı etkin müdahaleyi sağlamak hedefiyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, belirlenmiş ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortağı bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve İçişleri Bakanlığı bu konuda müşterek bir karar alarak toplam 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TKİ, 700 madenciye arama kurtarma eğitimi verecek - Son Dakika

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