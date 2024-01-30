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TKİ, Edirne, Kütahya ve Bingöl'deki kömür rezervleri için ihaleye çıktı - Son Dakika
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TKİ, Edirne, Kütahya ve Bingöl'deki kömür rezervleri için ihaleye çıktı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü, Edirne, Kütahya ve Bingöl'deki kömür rezervleri için ihaleye çıktı. Edirne'de 21,2 milyon ton, Kütahya'da 52 milyon ton ve Bingöl'de ise 2 milyon ton kömür rezervi ihale edilecek.

TKİ, Edirne, Kütahya ve Bingöl\'deki kömür rezervleri için ihaleye çıktı
30.01.2024 - 10:11,  Güncelleme: 10:13
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü, Edirne, Kütahya ve Bingöl'deki kömür rezervleri için ihaleye çıktı.

Kurumun ihale ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Edirne'nin Merkez ilçesinde yaklaşık 21,2 milyon ton rezerve sahip kömür madeni sahası ruhsat ve işletme hakkının rödovans karşılığında devri yöntemiyle ihale edilecek. Geçici teminat bedeli 5 milyon lira olarak belirlenen ihale 22 Şubat'ta yapılacak.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık 52 milyon ton rezerve sahip kömür madeni sahası 10 milyon lira geçici teminat bedeliyle 23 Şubat'ta, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde maden ruhsat sahalarındaki kömür rezervi ise 2 milyon lira geçici teminat bedeliyle 22 Şubat'ta ihale edilecek.

Kaynak: AA
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