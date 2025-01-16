TKİ Genel Müdürü Çiftçi, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

TKİ Genel Müdürü Çiftçi, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Abdullah Çiftçi, 2024'ün önemli fotoğraflarını oylayarak anıların korunmasına katkı sağladı.

16.01.2025 13:16
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Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çiftçi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" özel kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını seçen Çiftçi, söz konusu fotoğrafı "umudun sonundaki şölen" olarak nitelendirdi.

Çiftçi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzay yolculuğu" başlıklı fotoğrafını oylayan Çiftçi, fotoğrafın gelişen Türkiye'nin bir sembolü olduğunu kaydetti.

Çiftçi, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" başlıklı fotoğrafını oylayarak, "Madencilerimiz hep kazalardan, olumsuz durumlardan dolayı yaşadıkları trajedilerle gündeme geldi. 6 Şubat depremleri olduğunda madencilerimiz ilk defa mağdur değil mağdurların yardımına koşan can simitleri olarak anıldı. Onları bir kere daha yad etmek için bu fotoğrafı seçtim." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Olimpiyat pozu" başlıklı fotoğrafını seçen TKİ Genel Müdürü Çiftçi, "Sporcumuzun yaptığı hareketin ilk defa bu kadar çok ilgi görmesinden dolayı bu fotoğrafı tercih ettim." dedi.

Basın çalışanlarının hayatın akışını dondurup insanlara tekrar göstermede büyük bir emek verdiğini ifade eden Çiftçi, "Biz hayatı yaşıyoruz, hızlıca geçip gidiyor. Dönüp baktığımız zaman hatıralarımızda kalanlardan daha fazlasını bu fotoğraflarda buluyoruz. Anadolu Ajansı'nın ve basın çalışanlarının hayatı karelendirme ve hatıraları dijitalleştirip saklayabilmede büyük emekleri var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TKİ Genel Müdürü Çiftçi, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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