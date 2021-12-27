TKYD'nin üye sayısı 80'e ulaştı

Yılın son aylarında aralarında 6 yeni şirket ile ilk defa bir sendika Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'ne (TKYD) üye oldu.

OECD'nin Covid-19'un sermaye piyasalarındaki etkilerini değerlendirdiği raporunda pandemi sonrası toparlanmaya giden yolda kurumsal yönetimin önemine dikkat çekmesi, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetime ilgiyi artırdı. Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'ne (TKYD) üyelik talebi de bu süreçte hızla artıyor. Derneğin kurumsal üye sayısı 80'e yükselirken, bireysel üye sayısı da 700'e ulaştı.

Dr. Tamer Saka, "Hayatımızın merkezine yerleşen riskleri kurumsal yönetimle uzaklaştırabiliriz"

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın üyelik kararının örnek olması gerektiğini söyleyen Dr. Tamer Saka, "Eğer biz iktisadi olarak çok daha gelişmiş bir Türkiye, çok daha gelişmiş bir dünya hedefliyorsak buna ulaşmak için kurumsal yönetimi esas alan pozitif bir yapı oluşturmalıyız. Üstelik bu süreci yalnızca kendi şirketimiz için değil ülkemizin, toplumumuzun refahı için de gerçekleştirmeliyiz. Çünkü bizim şirketimiz ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin, içinde bulunduğumuz ekosistemde bir aksilik varsa bu durum tüm şirketlerimizi, kurumlarımızı sınırlandırır. Bu nedenle hep birlikte hareket etmeli, kurumsal yönetimin gelişmesine katkı sağlamalıyız. Bu kapsamda aramıza yeni katılan üyelerimize hoş geldiniz diyerek teşekkür ediyorum. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 25'ini temsil eden üyelerimizle birlikte kurumsal yönetimin gelişimine katkı sunmaya bundan sonra da devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL