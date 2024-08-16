TMB Başkanı Erdal Eren: Afet odaklı kentsel dönüşüm süreçleri hızlandırılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TMB Başkanı Erdal Eren: Afet odaklı kentsel dönüşüm süreçleri hızlandırılmalı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, deprem kaynaklı yeni acıların yaşanmaması için 'afet odaklı kentsel dönüşüm' süreçlerinin hızlandırılması, güçlü ve sıkı yapı denetimi hususunda en ufak bir aksama olmaması gerektiğini bildirdi.

16.08.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, deprem kaynaklı yeni acıların yaşanmaması için "afet odaklı kentsel dönüşüm" süreçlerinin hızlandırılması, güçlü ve sıkı yapı denetimi hususunda en ufak bir aksama olmaması gerektiği bildirdi.

Eren, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, depremde hayatını kaybeden 18 binden fazla vatandaşın acısının hala yüreklerde hissedildiğini belirtti.

Aradan geçen çeyrek asırda, başta 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremler olmak üzere çeşitli depremlerde 70 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirten Eren, 1 milyondan fazla binanın da yıkıldığını ya da hasar aldığını kaydetti.

Depremlerde yıkılan ya da hasar gören binaların Türkiye'deki dayanıksız yapı üretiminin yaygınlığını bir kez daha gözler önüne serdiğini bildiren Eren, Marmara'da deprem olasılığının her geçen gün arttığını ve uzmanların olası tehlikelere dikkati çektiklerini ifade etti.

Eren, Türkiye nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının birinci derece deprem bölgesinde yaşadığını vurgulayarak, TMB'nin "depremlerin değil ihmalin ve kusurlu yapıların can aldığı" gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiğine işaret etti.

Bu çerçevede atılması gereken adımlara da değinen Eren, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni acıların yaşanmaması adına 'afet odaklı kentsel dönüşüm' için süreçler hızlandırılmalı, güçlü ve sıkı yapı denetimi hususunda en ufak bir aksama olmamalıdır. Deprem kuşağında bulunan ülkemizde hazırlıklarımızı tamamlamak için kaybedecek bir anımız bile bulunmamaktadır. Zemin şartlarını dikkate alan imar planları ve yapı şartnameleri hazırlanması, olası imar aflarına güvenen kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yüksek riskli yapı stoku için etkin kentsel dönüşüm politikaları geliştirilmesi gerekmektedir."

Eren, Türkiye'de 17 Ağustos Marmara Depremi öncesindeki şartnamelerle yapılmış çok büyük yapı stoku bulunduğunu belirterek, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılması için 2019'da çıkarılan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik"in, yurt çapında, etkin ve taviz verilmeden uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Erdal Eren, Ekonomi, Türkiye, Deprem, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMB Başkanı Erdal Eren: Afet odaklı kentsel dönüşüm süreçleri hızlandırılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
23:25 Beşiktaş’ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı Beşiktaş'ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı
07:13 Tam 34 penaltı kullanıldı UEFA Avrupa Ligi’nde inanılmaz maç Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
05:46 Alevler bir anda sardı Gaziantep’te fabrika yangını Alevler bir anda sardı! Gaziantep'te fabrika yangını
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
01:16 Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:14 Abdülkerim Bardakcı’ya komik teklif Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 17:58:23. #1.12#
SON DAKİKA: TMB Başkanı Erdal Eren: Afet odaklı kentsel dönüşüm süreçleri hızlandırılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement