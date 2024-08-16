TMB Başkanı Erdal Eren: Afet odaklı kentsel dönüşüm süreçleri hızlandırılmalı

Ekonomi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, deprem kaynaklı yeni acıların yaşanmaması için "afet odaklı kentsel dönüşüm" süreçlerinin hızlandırılması, güçlü ve sıkı yapı denetimi hususunda en ufak bir aksama olmaması gerektiği bildirdi.

Eren, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, depremde hayatını kaybeden 18 binden fazla vatandaşın acısının hala yüreklerde hissedildiğini belirtti.

Aradan geçen çeyrek asırda, başta 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremler olmak üzere çeşitli depremlerde 70 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirten Eren, 1 milyondan fazla binanın da yıkıldığını ya da hasar aldığını kaydetti.

Depremlerde yıkılan ya da hasar gören binaların Türkiye'deki dayanıksız yapı üretiminin yaygınlığını bir kez daha gözler önüne serdiğini bildiren Eren, Marmara'da deprem olasılığının her geçen gün arttığını ve uzmanların olası tehlikelere dikkati çektiklerini ifade etti.

Eren, Türkiye nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının birinci derece deprem bölgesinde yaşadığını vurgulayarak, TMB'nin "depremlerin değil ihmalin ve kusurlu yapıların can aldığı" gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiğine işaret etti.

Bu çerçevede atılması gereken adımlara da değinen Eren, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni acıların yaşanmaması adına 'afet odaklı kentsel dönüşüm' için süreçler hızlandırılmalı, güçlü ve sıkı yapı denetimi hususunda en ufak bir aksama olmamalıdır. Deprem kuşağında bulunan ülkemizde hazırlıklarımızı tamamlamak için kaybedecek bir anımız bile bulunmamaktadır. Zemin şartlarını dikkate alan imar planları ve yapı şartnameleri hazırlanması, olası imar aflarına güvenen kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yüksek riskli yapı stoku için etkin kentsel dönüşüm politikaları geliştirilmesi gerekmektedir."

Eren, Türkiye'de 17 Ağustos Marmara Depremi öncesindeki şartnamelerle yapılmış çok büyük yapı stoku bulunduğunu belirterek, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılması için 2019'da çıkarılan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik"in, yurt çapında, etkin ve taviz verilmeden uygulanması gerektiğini vurguladı.