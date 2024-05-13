TMB Başkanı: Müteahhitler Yurt Dışı Faaliyetlerine Odaklanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TMB Başkanı: Müteahhitler Yurt Dışı Faaliyetlerine Odaklanıyor

TMB Başkanı: Müteahhitler Yurt Dışı Faaliyetlerine Odaklanıyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan tasarruf tedbirlerinin ardından müteahhitlerin 2024 yılında yurt dışı faaliyetlerine odaklandığını belirtti. Eren, kamu projelerinde tamamlanan projelere öncelik verileceğini ve yeni başlanmış projelerin ilerlemesinin yavaş olacağını ifade etti.

13.05.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Cumhurbaşkanlığınca daha önce yayımlanan tasarruf tedbirlerinin ardından 2024 yılında müteahhitlerin yurt dışı faaliyetlerini ön plana aldıklarını ifade etti.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığının 2024-2026 dönemine ilişkin yatırım programı hazırlıklarıyla ilgili yayımladığı genelgede, tasarruf tedbirleri kapsamında, zorunlu haller dışında 2024 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacağının bildirildiğini hatırlatan Eren, "Bu nedenle 2024 yılında müteahhitlerimiz yurt dışı faaliyetlerini ön plana almışlardır." ifadesini kullandı.

Eren, bugün açıklanan paket ile kamu projelerinde yüzde 75'i tamamlanan projelere öncelik verileceğine işaret etti.

İhalesi yapılmış veya henüz yeni başlanmış projelerin ilerlemesinin ise yavaş olacağının öngörüldüğünü kaydeden Eren, bu nedenle kamu projelerinde şartsız tasfiye hakkının getirilmesinin kamuya iş yapan müteahhitler için önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMB Başkanı: Müteahhitler Yurt Dışı Faaliyetlerine Odaklanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:01:10. #1.12#
SON DAKİKA: TMB Başkanı: Müteahhitler Yurt Dışı Faaliyetlerine Odaklanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement