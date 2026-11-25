Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pestisit kullanımı konusunda Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'deki ilerlemeyi teyit ettiğini belirterek, "Bütün ürünlerde pazarımız Avrupa Birliği zaten. Buradaki düşüşü onlar da teyit ediyor." dedi.

Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin eleştirilerini ve sorularını yanıtladı.

"Alan bazlı destekleme yapmıyorsunuz, destekleri geç ödüyorsunuz." eleştirisine Yumaklı, "Bütçe metodolojisinden kaynaklı bir konu." karşılığını verdi.

Yumaklı, tarımsal kredi bakiyesinin Eylül 2026 itibarıyla 1 trilyon 650 milyar lira, takipteki kredilerin 29,5 milyar lira olduğunu dile getirerek, toplamına oranlandığında bunun yüzde 1,79 olduğunu söyledi. Sübvansiyonlu kredilerde çiftçilerin geri ödeme oranının 2026'da yüzde 99,1 olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Sübvansiyonlu krediler bir yıl yüzde 25 faiz indirimiyle veya 5 yıl yüzde 20 faiz indirimiyle taksitlendirilebiliyor." dedi.

Çiftçilerin ekipmanına ve traktörüne haciz konulduğu iddialarına ilişkin, bunun yasal olarak mümkün olmadığına işaret eden Yumaklı, kırsalın boşalması konusunun bütün dünyanın "baş belası" olduğunu söyledi.

Bakanlıklarının konularıyla alakalı eğitim gören gençlerin üretimin içinde bulunmaları için gayret ettiklerini belirten Yumaklı, gençlerin sermaye problemi yaşadığını ifade etti. Yumaklı, bu konu üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gençlerin tarımsal üretim için kullanacakları sermayeyi bankacılık sisteminde karşılık gösterebilecekleri bir teminatı olmadığı halde bile bunu yapabilecek, bu sermayeyi elde edebilecek bir garanti metodolojisi üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Yumaklı, tarımsal desteklerden yararlanan gençlerin sayısının son 3 yılda yüzde 40, kadın üreticilerin oranının yüzde 12,7 arttığına dikkati çekti.

Tarım arazilerinin kontrolsüz şekilde imara açılması konusunda mücadele ettiklerini dile getiren Yumaklı, "2000'li yıllar öncesinde tarım dışına çıkarılan ortalama arazi miktarı 117 bin hektarken, şu anda ortalama yıllık 40 bin hektarlara inmiş. 2017'den itibaren tarım dışına çıkarılan yıllık ortalama arazi miktarı 15 bin hektara inmiş." dedi.

"13 üründe 15 ilde kalıntı eylem planı yürütüyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, pestisitle ilgili tartışmalara ilişkin soruları yanıtlarken şöyle konuştu:

"Avrupa Parlamentosu da buradaki ilerlemeyi bize teyit etti. Bütün ürünlerde pazarımız Avrupa Birliği zaten. Buradaki düşüşü onlar da teyit ediyor. Daha fazla dikkat etmemiz gerekir mi, problemle karşılaşıyor muyuz? Evet. Ama dönen ürünlerin tamamı pestisit sebebiyle dönmüyor. Paketlenirken olmayan bir durum orada kontrolden çıktığı zaman adam almıyor. Japonya'da hektar başına 10,1 kilogram, Hollanda'da 7,5 kilogram, İtalya'da 4,3 kilogram pestisit kullanılıyor. Dünya ortalaması 2,5 kilogram, bizde 2,2 kilogram. Daha fazla kullanalım demiyoruz. 13 üründe 15 ilde kalıntı eylem planı yürütüyoruz."

B-Reçete sisteminin Temmuz 2026 itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlandığını söyleyen Yumaklı, bu konuda toleranslarının olmayacağını ifade etti.

"TMO, 12,6 milyon ton ürün alımı yaptı"

Karadeniz'de yaş sebze meyve koridoru oluşturulmasıyla ilgili soruya yanıt veren Yumaklı, "Siyaseten kabul ediyorum ama realitede öyle olmuyor. Bunun üzerinde durduğumuzu ifade edeyim." dedi.

Yumaklı, tarım ürünlerinin gümrükte beklememesi için tüm imkanları kullandıklarını vurgulayarak, "Analiz sıklıklarını düşürmekle alakalı sonuç aldık, ondan sonra rahatlama oldu. Herhangi bir gevşemeye meydan vermeden takibe devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ürün alımlarına ilişkin sorulara karşılık Yumaklı, TMO'nun bu yıl 12,6 milyon ton ürün alımı yaptığını ve karşılığında 231,5 milyar lira ödediğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şunları kaydetti:

"Vadesi gelmeyen üretici borcu 11,7 milyar. Ürün ödemelerini herhangi bir aksilik olmasın diye 45 güne kadar demiştik ama bu çok olay oluyor, böyle yapmayacağız, önümüzdeki yıl 21'inci günde bunu ödeyeceğiz. Banka borcu 184,4 milyar, yaklaşık finansman maliyeti 30 milyar. Devletin hazinesinin üreticimizin elinde ürün kalmaması için üstlendiği yük bu."

Komisyonda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2027 yılı bütçeleri kabul edildi.