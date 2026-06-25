TMO İlk Ödemeleri Çiftçilere Aktardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TMO İlk Ödemeleri Çiftçilere Aktardı

TMO İlk Ödemeleri Çiftçilere Aktardı
25.06.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanı Yumaklı, TMO'nun hububat alımlarında ilk ödemelerin çiftçilere yapıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında ilk ödemelerin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından TMO'nun 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemelerin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarıldığını açıkladı. Ülke genelindeki 211 noktada devam eden alımların hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla 600 noktaya ulaşacağının altını çizen Yumaklı, TMO'nun kendisine getirilen ürünlerin tamamını alacağını söyledi. Yumaklı ayrıca, ürün bedellerini 21'inci günden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya devam edeceklerini belirterek, çiftçinin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Finans, Üretim, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO İlk Ödemeleri Çiftçilere Aktardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum

14:19
Dünya Kupası’nda son 32 turunun ilk eşleşmesi belli oldu Tarihte bir ilk
Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi belli oldu! Tarihte bir ilk
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:53
“Onun bunun çocukları“ tartışması büyüyor Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nu fena bombaladı
"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:25:17. #7.13#
SON DAKİKA: TMO İlk Ödemeleri Çiftçilere Aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.