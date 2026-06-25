TMO İlk Ödemeleri Çiftçilere Aktardı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında ilk ödemelerin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından TMO'nun 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemelerin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarıldığını açıkladı. Ülke genelindeki 211 noktada devam eden alımların hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla 600 noktaya ulaşacağının altını çizen Yumaklı, TMO'nun kendisine getirilen ürünlerin tamamını alacağını söyledi. Yumaklı ayrıca, ürün bedellerini 21'inci günden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya devam edeceklerini belirterek, çiftçinin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA