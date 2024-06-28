TMO, Üreticilerden 1 Milyon Tonun Üzerinde Buğday ve Arpa Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

TMO, Üreticilerden 1 Milyon Tonun Üzerinde Buğday ve Arpa Aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs'tan bugüne kadar üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alındığını duyurdu. TMO, ülke genelindeki 600'den fazla alım noktasında hububat alım faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Geçen alım döneminde tarihinin en yüksek alım miktarına ulaşan TMO, bu yıl da 13 milyon ton alım yapacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticilerin kayıtlı ürünleri tamamıyla satın alınacak ve ödemeler periyodik olarak yapılacaktır.

28.06.2024 13:23
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs'tan bugüne kadar üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alındığını bildirdi.

TMO'nun sosyal medya hesabından, hububat alımlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Bu yıla ilişkin Hububat Alım Kampanyası'nın 14 Mayıs'ta başladığının anımsatıldığı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ülke genelindeki iş yerlerimiz ve protokol imzalanan lisanslı depolar olmak üzere 600'ün üzerindeki alım noktasında hububat alım faaliyetimiz yoğun şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda üreticilerimizden bugüne kadar 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alımı gerçekleştirilmiştir. Geçen alım döneminde 13,1 milyon ton ürün alarak tarihinin en yüksek alım miktarına ulaşan Kurumumuz bu yıl da 13 milyon ton alım yapacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı buğday ve arpalarının tamamı satın alınacaktır. Ürün bedellerinin ödenmesine periyodik olarak devam edilecek olup alım faaliyetlerimiz yoğun şekilde sürdürülecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TMO, Üreticilerden 1 Milyon Tonun Üzerinde Buğday ve Arpa Aldı - Son Dakika

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