TMSF: "Akın İpek'in tüm iddiaları İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi" - Son Dakika
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TMSF: "Akın İpek'in tüm iddiaları İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi"

14.10.2022 17:05
TMSF: "Akın İpek'in tüm iddiaları İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), son bir yılda New York ve Paris'ten sonra Londra'da da kritik bir davanın kazanıldığı bildirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), son bir yılda New York ve Paris'ten sonra Londra'da da kritik bir davanın kazanıldığı bildirildi.

TMSF'den yapılan açıklamada, Fon'un mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Koza Altın'ın İngiltere'de devam eden davasında Yüksek Mahkeme'nin Akın İpek'in tüm iddialarını reddettiği belirtildi.

Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek'in Türk mahkemelerinin görevlendirdiği kayyımların İngiltere'de yetkilerinin olmadığı yönündeki iddiasının mahkeme tarafından reddedildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin İngiltere'deki iştiraki olan Koza Ltd.'nin pay sahipliği ve kontrolüne ilişkin davada, TMSF kayyımlarının yetkili oldukları ilk derece mahkemesinin ardından İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından da ortaya konmuş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da incelenen kayyım atamalarına ilişkin Türk yargısı kararlarının tarafsız ve bağımsız olduğu, dolayısıyla kayyım atama kararlarının İngiliz hukuku bakımından da geçerli olduğu karar metninde yer aldı."

Açıklamada, böylelikle son bir yılda New York ve Paris'ten sonra Londra'da da kritik bir davanın kazanılmış olduğu aktarıldı.

"Matbaa sahibiyken örgüt mensuplarının desteğiyle altın madeni sahibi oldu"

Açıklamada, FETÖ firarisi olarak halen İngiltere'de bulunan Akın İpek'in, Türkiye'de yaşadığı dönemde düğün davetiyeciliği yapan bir matbaa sahibiyken örgüt mensuplarının desteğiyle altın madeni sahibi olduğu anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kanaltürk televizyonu ve radyosunu satın aldıktan kısa bir süre sonra Bugün TV ile Bugün ve Millet gazetelerini kurdu. Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılana dek örgüt propagandası yapan İpek Medya Grubu'nu finanse etti. Ayrıca, çeşitli vakıf, üniversite ve benzeri eğitim kurumunun kuruluşu ve finansmanı FETÖ adına İpek ailesinin üyeleri tarafından yürütüldü. Öte yandan, Bank Asya'yı kurtarmak için örgüt üyeleri para yatırmaya zorlanırken 2014'teki yerel seçimlerin ardından İpek'in parasını çekerek yurt dışına aktardığı ortaya çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerinde, İpek'in halka açık olan ve altın madeni haricinde sürekli zarar beyan eden şirketlerinde usulsüz işlemleri tespit edildi.

Matbaasının halka arzını gerçekleştirdikten sonra kendisine Porsche siparişi veren, küçük yatırımcılardan gelen parayla Hummer cip, yat ve jetler satın alan, hatta VIP koruma harcamalarını dahi kendisi karşılamayan İpek hakkında dava açıldı. Ancak, gerek aile üyeleri gerekse şirket yöneticileri haklarında açılan çok sayıda davadan ceza alırken, İpek'in firari olması nedeniyle dosyası ayrılmış olup mahkeme süreci devam etmektedir. Koza İpek Holding şirketleri hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık bir yıl önce başlatılan ilk soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla şirketlere kayyım atanmıştı. Darbe girişimi sonrasındaysa mahkemeler tarafından, FETÖ şirketlerinde kayyım olarak görevlendirilen TMSF, halen İpek'in 15 şirketinin yönetimini sürdürmektedir."

FETÖ uluslararası mahkemede Zaman Gazetesi davasını da kaybetmişti

TMSF'nin dünyanın farklı ülkelerinde açılan davalara karşı uluslararası hukuk mücadelesini sürdürmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, geçen yıl, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) nezdindeki 126 milyon avroluk davada, Cascade Investments NV (Cascade) şirketinin tahkim başvurusunun Türkiye'nin lehine sonuçlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kapatılan Zaman Gazetesi başta olmak üzere, matbaalarının ve gayrimenkullerinin sahibi Cihan Medya Dağıtım AŞ hisselerinin yüzde 99,94'lük kısmının sahibi olduğunu iddia eden Cascade adlı şirketin suçlamaları mesnetsiz bulunarak yetkisizlik kararı verildiği anımsatıldı.

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Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF: 'Akın İpek'in tüm iddiaları İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi' - Son Dakika

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