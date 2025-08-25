TMSF eylülde 12 ihale düzenleyecek - Son Dakika
TMSF eylülde 12 ihale düzenleyecek

25.08.2025 13:23
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, eylül ayında Aydınlı Giyim Grubu, Hes Kablo, İstikbal Mobilya gibi şirketlerin yanı sıra canlı yayın aracından lüks araç ve tekneye kadar birçok ihale düzenleyecek.

TMSF, eylülde farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve varlık için ihale düzenleyecek. Özçay İplik Tekstil 3 Eylül'de 37 milyon 300 bin lira muhammen bedelle satışa çıkacak. Kuzey Grubu'na ait lüks araçlar 4 Eylül'de ihale yoluyla satılacak. 9 Eylül'de yapılacak ihalede ise Hes Kablo için 18 milyar 600 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fon kayyum olarak yönetimini üstlendiği Aydınlı Giyim Grubu'nu satışa çıkarıyor. Bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi hazır giyim sektörünün önemli markalarını barındıran Aydınlı Giyim Grubu'na yönelik ihale 23 Eylül'de gerçekleştirilecek. İhalede muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira olarak belirlenirken, ihaleyle ilgili ayrıntılara TMSF'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

FLASH HABER TV SATIŞA SUNULACAK

TMSF'nin kayyum olarak yönettiği Flash Haber TV de 17 Eylül'de 84 milyon lira muhammen bedelle satışa sunulacak. 24 Eylül'de ise RHG Enertürk şirketinin satışı yapılacak. İstikbal Mobilya, 30 Eylül'de 12 milyar 500 milyon lira bedelle satışa çıkarılacak.

ARAÇ, TEKNE VE TAŞINMAZ SATIŞLARI DA GÜNDEMDE

TMSF'nin satış listesinde şirketlerin yanı sıra farklı nitelikte varlıklar da yer alıyor. TMSF'nin mülkiyetinde bulunan farklı şehirlerdeki taşınmazlar 12 Eylül'de satışa çıkacak. Karpuz Danışmanlık'a ait özel yapım tekne 3 Eylül'de, canlı yayın aracı ise 17 Eylül'de satışa sunulacak. Erta İnşaatçılık'a ait İstanbul'daki taşınmazlar ile Keö Prodüksiyon'a ait lüks araç 5 Eylül'de ihale yoluyla satılacak.

RESMİ GAZETE'DE DUYURULUYOR

TMSF, kayyum olarak yönettiği şirket ve varlıkların satış duyurularını Resmi Gazete, internet sitesi ve tirajı en yüksek gazeteler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor.

Muhammen bedeller ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarından sonra belirleniyor. İhalelerden elde edilen gelirler öncelikle kamu borçları ve işçi alacakları için kullanılıyor.

Kaynak: AA

