TMSF, Lüks Araçlar ve Tekne İhalesi Yapacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), aralarında lüks markaların bulunduğu 33 otomobil ile özel yapım ahşap teknenin satışı için 30-31 Temmuz'da ihale gerçekleştirecek.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayyım atanan ve İstanbul'daki döküm sahaları, maden alanları ve katı atık bertaraf tesislerini işleten şirketlere ait araçlar satılacak.

Kuzey İstanbul Modern İnşaat, Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi, Kuzey Geliştirme, Güney Cebeci Madencilik ve Kuzey İstanbul Gayrimenkul şirketlerine ait 33 araç için ihale düzenlenecek. Aralarında Cadillac, Land Rover, Mercedes, BMW ve Audi gibi lüks markaların da olduğu araçlar, 30 ve 31 Temmuz'da düzenlenecek ihalelerle yeni sahiplerini bulacak.

TMSF'nin kayyım olarak yönettiği Karpuz Danışmanlık şirketine ait 2020 yapımı, 14,30 metre boyunda, 4,20 metre eninde, 0,70 metre derinliğinde olan ve Muğla'da bir marinada bulunan Khan isimli özel yapım ahşap tekne de 7,5 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkacak. Satış ihalesi 30 Temmuz'da düzenlenecek.

TMSF binasında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin detaylı bilgiye fonun internet adresinden ulaşılabilecek.