Tobb: 2022'nin İlk 8 Ayında Kapanan Şirket Sayısı, Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 70,2 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre; bu yılın ilk 8 ayında kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70,2 artarak 13 bin 798 oldu. Ağustos ayında kapanan şirket sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artışla bin 784 olarak kayıtlara geçti.

TOBB, ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini bugün yayınladı. Açıklanan veriler, ağustosta ve yılın ilk 8 ayında kapanan şirket sayısındaki dramatik artışa işaret etti. TOBB'un kurulan ve kapanan şirket istatistikleri şöyle:

"AĞUSTOS AYINDA KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 56,2 ARTTI: Bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 46,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 56,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,0 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 8,0, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,7 artış, kapanan kooperatif sayısında yüzde 6,6 azalma oldu.

AĞUSTOSTA 12 BİN 382 ŞİRKET KURULDU: Ağustos ayında toplam 12 bin 382 şirket kuruldu. Bunların yüzde 86,4'ü kooperatif, yüzde 12,1'i limitet şirket, yüzde 1,5'i anonim şirket oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,7'si İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

AĞUSTOS AYINDA KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 99,0 ORANINDA ARTTI: 2022 yılında toplam 87 bin 755 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 75 bin 671 limitet şirket toplam sermayenin yüzde 68,7'sini, 10 bin 877 anonim şirket de yüzde 30,9'unu oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, temmuz ayına göre yüzde 99,0 oranında arttı.

AĞUSTOS AYINDA ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN 4 BİN 257'Sİ TİCARET SEKTÖRÜNDE KURULDU: Ağustos 2022'de şirket ve kooperatiflerin 4 bin 257'si ticaret, bin 824'ü imalat ve bin 436'sı inşaat sektöründe kuruldu. Ağustosta kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 881'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 540'ı inşaat, 215'i imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 579'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 244'ü imalat, 234'ü inşaat sektöründe hizmet veriyordu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 650'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 254'ü inşaat, 193'ü imalat sektöründeydi.

AĞUSTOSTA KURULAN 189 KOOPERATİFİN 122'Sİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ: Ağustos 2022'de kurulan 189 kooperatifin 122'si konut yapı kooperatifi, 28'i işletme kooperatifi, 13'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.

AĞUSTOS 2022'DE BİN 943 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU: Ağustosta kurulan bin 943 yabancı ortak sermayeli şirketin bin 37'si Türkiye, 137'si İran, 128'i Rusya Federasyonu ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 943 yabancı ortak sermayeli şirketin 180'i anonim, bin 763'ü limitet şirketi olarak kayıtlara geçti. 2022 yılında kurulan şirketlerin bin 964'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 717'si gayrimenkul acenteleri ve 624'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,1'i yabancı sermayeli ortak payını oluşuyor.

2022'NİN İLK 8 AYINDA, 2021'İN İLK 8 AYINA GÖRE KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 70,2 ARTTI: 2022'nin ilk 8 ayında, 2021'in ilk 8 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,4 arttı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,5 azaldı. 2022'nin ilk 8 ayında, 2021'in ilk 8 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 70,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 39,0, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,1 arttı.

2022'DE KAPANAN ŞİRKET SAYISI, 2021 YILININ AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 29,0 ARTTI: Ağustos 2022'de, Ağustos 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kurulan kooperatif sayısı yüzde 96,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9 arttı. Ağustos 2022'de kapanan şirket sayısı, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 29 artışla bin 784 oldu. Kapanan kooperatif sayısın yüzde 37,7 azalırken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,6 oranında arttı."