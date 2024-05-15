TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bayrağımızı uluslararası ve bölgesel iş dünyası kuruluşlarında dalgalandırıyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bayrağımızı uluslararası ve bölgesel iş dünyası kuruluşlarında dalgalandırıyoruz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bayrağımızı uluslararası ve bölgesel iş dünyası kuruluşlarında dalgalandırıyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un 80'inci Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi uluslararası ve bölgesel iş dünyası kuruluşlarında temsil ettiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, ayrıca finansmana erişimdeki sıkıntılar, istihdam piyasası mevzuatı ve sanayide büyüme alanı için yaşanan sorunlara dikkat çekti.

15.05.2024 16:08
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bayrağımızı uluslararası ve bölgesel iş dünyası kuruluşlarında dalgalandırıyoruz. Milletlerarası Ticaret Odası'nda, Avrupa Odalar Birliği'nde, İslam Ticaret Odası'nda, Türk dünyasını bir araya getiren Türk TSO'ya kadar küresel platformların tamamının yönetimlerine girdik" dedi.

TOBB'un 80'inci Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Programda açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman iş adamlarının yanında yer aldığını belirterek, teşekkür etti. Oda ve borsa başkanlarıyla birlikte reel sektörün sıkıntılarını ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklarla devamlı istişare ettiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "İş dünyamızın yüzlerce talep ve beklentisini ilettik. Bunların pek çoğundan da olumlu sonuçlar aldık. Bugün aramızda bulunan kıymetli bakanlarımız, iş ortamını kolaylaştıran, rekabet gücümüzü artıran, böylelikle büyümeye ivme kazandıran adımlar attılar. Camiamızın da bakanı olan Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a ve tüm değerli bakanlarımıza, Türk iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

" OSB'ler başta olmak üzere sanayide büyüme alanı için yer bulamıyoruz"

Hisarcıklıoğlu, sahadan kendilerine en çok yansıyan sıkıntı ve talepleri paylaşarak, "Finansmana erişimde giderek büyüyen bir sıkıntı var. KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapılabilir ve onları kredi sınırlamaları dışında tutarak piyasada bir rahatlama getirebiliriz. Ticaret-sanayi odalarına üye küçük işletmelere yönelik de yeni bir kredi destek sistemi kurabiliriz. Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtlarını kaldırabiliriz. İkinci konuya gelince maalesef dünyadaki en katı istihdam piyasası mevzuatı bizde. Böylelikle istihdamı adeta cezalandırıyoruz. Firmaların daha fazla kişiye iş verebilmesinin önünü tıkıyoruz. AB ve ILO kriterlerini baz alan bir işgücü reformuyla bu olumsuz durumu da düzeltebiliriz. Bir diğer önem verdiğimiz konu; sanayimizi büyütmek ve deprem riskine karşı korumaya almak. OSB'ler başta olmak üzere sanayide büyüme alanı için yer bulamıyoruz. Bu da arsa fiyatlarını yükseltiyor" ifadelerine yer verdi.

"Bayrağımızı uluslararası ve bölgesel iş dünyası kuruluşlarında dalgalandırıyoruz"

Türkiye'yi yurtdışında da en üst düzeyde temsil ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bayrağımızı uluslararası ve bölgesel iş dünyası kuruluşlarında dalgalandırıyoruz. Milletlerarası Ticaret Odası'nda, Avrupa Odalar Birliği'nde, İslam Ticaret Odası'nda, Asya-Pasifik Odaları Konfederasyonu'ndan Türk dünyasını bir araya getiren Türk TSO'ya kadar küresel platformların tamamının yönetimlerine girdik. Sizlerle birlikte ülkemizin dünyada artan prestijinin verdiği özgüvenle geçen sene bir önemli adım daha attık. 150 ülkenin odalarını bir araya getiren 'Dünya Odalar Federasyonu' başkanlığına aday oldum. Yapılan seçimde biz diğer 5 adayın toplamından daha fazla oy aldık. ve bu önemli görevi ülkemize kazandırdık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye, Dünya, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bayrağımızı uluslararası ve bölgesel iş dünyası kuruluşlarında dalgalandırıyoruz - Son Dakika

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