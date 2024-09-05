TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: OVP'nin Uygulanmasında Reel Sektörün Sesine Daha Fazla Kulak Verilmeli - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: OVP'nin Uygulanmasında Reel Sektörün Sesine Daha Fazla Kulak Verilmeli

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın uygulanma sürecinde, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve reel sektörün sesine daha fazla kulak verilmesi gerektiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, OVP'nin enflasyonla mücadele ve sürdürülebilir büyüme için önemli bir yol haritası sunduğunu vurgulayarak, iş dünyasının beklentilerini finansal istikrar, öngörülebilirlik ve yapısal reformlar olarak sıraladı.

05.09.2024 12:46
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Orta Vadeli Program'ın (OVP) uygulanma sürecinde, finansmana erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere, reel sektörün sesine daha fazla kulak verilmesini ve kamu özel sektör istişaresinin artırılmasını önemli gördüklerini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

OVP'nin ülke ve millete hayırlı olmasını dileyen Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak temel beklentilerinin finansal istikrar, öngörülebilirliğin artması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara öncelik verilmesi olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, programdaki yapısal reformlar konusunda atılacak güçlü adımların ülkenin küresel rekabet gücünü artıracağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün açıklanan OVP, enflasyonla mücadele, öngörülebilirlik ve sürdürülebilir büyüme için önemli bir yol haritası sunmaktadır. Özellikle bir hususu vurgulamak isterim. Programın uygulanma sürecinde, finansmana erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere, reel sektörün sesine daha fazla kulak verilmesini ve kamu özel sektör istişaresinin artırılmasını önemli görüyoruz. Bizler de, iş dünyası olarak, ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: OVP'nin Uygulanmasında Reel Sektörün Sesine Daha Fazla Kulak Verilmeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: OVP'nin Uygulanmasında Reel Sektörün Sesine Daha Fazla Kulak Verilmeli - Son Dakika
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