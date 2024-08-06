TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sanayi Odası Başkanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sanayi Odası Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sanayi Odası Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde İstanbul, Ankara, Denizli, Eskişehir, Adana, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Konya Sanayi Odası Başkanları bir araya geldi. Toplantıda sanayicilerin sorunları, üyelerin talepleri ve bölgedeki gelişmeler görüşüldü.

06.08.2024 13:23
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen İstanbul, Ankara, Denizli, Eskişehir, Adana, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Konya Sanayi Odası Başkanları, sanayicilerin sorunlarını, üyelerin taleplerini, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri görüştü.

Toplantıya İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Sanayi Odaları Konseyi Başkanı Erdal Bahçıvan, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükeğen katıldı.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Artan küresel ve bölgesel risklerle birlikte ekonomimiz oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Para politikalarında ve finansal istikrar anlamında atılan adımları destekliyor, enflasyonla mücadelede bir an önce kalıcı sonuç almayı umuyoruz. Çünkü fiyat istikrarı olmadığında, rekabet gücümüzün nasıl düştüğünü, maliyetleri nasıl yönetemediğimizi, bütçemizi nasıl yapamadığımızı hepimiz gördük. Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir dönemden geçtiğimize inanıyoruz. Bunun için de öncelikle ticari krediler üzerinde uygulanan büyüme sınırının kaldırılması ve böylelikle reel sektörde finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. Özellikle son 3-4 aydır yerinde sayan KOBİ kredilerinin en az enflasyon oranında artmasına yönelik politikalar geliştirilmelidir. Ayrıca, istihdamda yaşanan sıkıntıların çözümü için ücretler üzerindeki vergi ve prim yüklerinin OECD ortalamalarına çekilmesi, mesleki eğitim ile gençlerimizin istihdama yönlendirilmesi, mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğinin geliştirilmesi ve istihdamı zorlaştıran mevzuat katılıklarının giderilmesi gerekmektedir. Öte yandan, küresel ekonomide gözlenen ticaret savaşlarına yönelik tedbirlerin alınması ve şirketlerimizin yurtdışı kaynaklı haksız rekabete karşı daha etkin korunması önem arz etmektedir" denildi.

Şirketlerimizi bu süreçte yıpratmamalıyız

Yöneticiler tarafından yapılan ortak açıklamada, "Özel sektör, Türkiye'nin büyümesi için yatırıma, istihdama, ihracata devam ederken, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında şirketlere yönelik haksız ithamlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu şirketler kayıt dışına kaymadan, vergi mevzuatının hükümlerine uygun şekilde faaliyet göstermektedirler. Bu şirketlerin birçoğunda Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi denetimleri de yapılmaktadır. Buna karşılık basında, vergi ve teşvik mevzuatını bilmeden, şirketlerin her birinin özel durumlarını ve tabi oldukları düzenlemeleri, indirim ve istisnaları dikkate almadan yayımlanan haberler, kamuoyunu yanıltmakta ve sanayi işletmelerinin itibarlarını zedelemektedir. Ülkemize yatırım yapan, binlerce istihdam sağlayan, doğrudan ve dolaylı milyarlarca lira vergi ödeyen, ihracatla ülkemize düzenli döviz geliri sağlayan, Ar-Ge yatırımlarıyla katma değer oluşturan şirketlerimize yönelik yapılan bu haksız yorumların art niyetli olduğunu değerlendiriyoruz. Şirketlerin sadece vergi levhalarındaki rakamlara bakarak o şirketin ödemesi gereken vergiden daha az vergi ödediğini iddia etmek ve yorum yapmak hakkaniyetli bir yöntem değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve vergi adaletinin sağlanması için gerekli tüm adımların atılmasını destekliyoruz. Vergi politikalarında önceliğin kayıt dışılıkla ve kayıt dışılığın yol açtığı haksız rekabetle mücadele olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu hususta, vergi sisteminin daha şeffaf ve adil bir yapıya kavuşmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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