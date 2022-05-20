TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak" - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak"

20.05.2022 21:15
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tarım, gıda, hayvancılık dünyanın en stratejik sektörü olduğunu belirterek, bu sektörlere yatırım yapanların kazançlı çıkacağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tarım, gıda, hayvancılık dünyanın en stratejik sektörü olduğunu belirterek, bu sektörlere yatırım yapanların kazançlı çıkacağını söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi ziyaret ve açılış için Çorum'a geldi. İlk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs ayı meclis toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu, burada iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, toplantının ardından TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çorum Şubesinin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoculuk kavramını geliştirerek, Türkiye'ye kazandırdıklarını, Toprak Mahsulleri Ofisi ile birlikte de lisanslı depoculuğun yaygınlaşmasına öncülük ettiklerini söyledi.

Lisansı depolarla ürünlerin hijyenik ve güvenli depolarda saklandığını ve böylece tarım piyasasında istikrarın sağlandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Lisanslı depoculuk yeterli değildi. Ürün İhtisas Borsası lazımdı. Onu da kurduk. Kurulmasını sağladık. Çorum Ticaret Borsası da ortağımız hep beraber yapıyoruz. Ayrımız gayrımız yok. Lisansı depolar ürünlerin hijyenik ve güvenli depolarda saklar ve böylece tarım piyasasında istikrarı sağlanır. Tarım ticareti kolaylaşır. Esas önemli olan tarım ticaretini kolaylaştırmaktı. Bu sayede tarım üreticisinin geliri artar, sanayicimize de esas önemli olan arz güvenliği. Yani malı sağlıklı olarak alabileceği bir deposunun olmasıydı" ifadelerini kullandı.

Tarım, gıda, hayvancılığın dünyanın en stratejik sektörleri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Önce korona virüs salgını, sonra Rusya- Ukrayna savaşı tüm dünyada artık şunu anladı ki tarım, gıda, hayvancılık dünyanın en stratejik sektörleri. Bu anlamda yatırım yapan tüm kardeşlerimiz kazançlı çıkacak. Çünkü artık herkes kendi önce kendisi diyor. Hindistan buğday ihracatını kapattı. Allah bize çok güzel bir coğrafya vermiş. Bu açıdan bu coğrafyanın kıymetini bilip Hedere etmeden en üst verimliliği almamız lazım. Daha fazla üretim ve gelir için burayı kullanmamız lazım. Çorumlu kardeşlerimizin kullanıyor olması lazım. Lisanslı depoculuk onların gelişimini sağlayacak. Çünkü ürün toprağında yetişir borsada değerlenir. Bu vizyona sahip çıkan Ticaret Borsası Başkanımız Naki Özkubat olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

TMO-TOBB Lidaş Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, TMO-TOBB olarak 8 farklı yerde 405 bin 230 tonluk lisanslı depo yaptıklarını açıkladı. Lisanslı depoculuğun ilgi görmesiyle tarım ticaretinin şeklinin değiştiğini anlatan Toplu, "Artık sabahtan akşama kadar satış salonunda oturup 10 lira 10 artırarak 300 ton buğday almıyoruz. Bilgisayar başında duruyor tıklayarak bin ton, 2 bin ton buğdayı alıp gidiyor. Lisanslı depoların yanı sıra TOBB Başkanımızın öngörüleri ve gayretleiyle Türkiye Ürün İhtisas Borsası kuruldu. Çorum'daki buğdayı İstanbul'daki finans merkeziyle buluşturduk. Üretici ürününü depoya koyacak dileği bankaya gidip rehin gösterip kredi alabilecek. Lisanslı depoculukta büyük başarılar elde ettik. Üreticiye lisanslı depoların faydalarını yeterine anlatamadık. Bunu anlatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Göreve geldiklerinde lisanslı depo kurma hayallerinin olduğunu bugün bu hayali gerçekleştirdiklerini anlatan Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ise şunları kaydetti:

"2005 yılında çıkan lisanslı depoculuk yasasından sonra hiçbir sanayici ve yatırımcı lisanslı depo yapmak istemedi. TOBB Başkanımız Rıfat bey TMO ve TOBB işbirliğinde örnek bir çalışmaya imza atarak lisanslı depo kurulumu sağladı. Bu yaptığımızın yatırımın ilimize çok büyük katkıları var. Bu yatırımın ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çorum Şubesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TSo Başkanı Çetin Başaranhıncal, siyasi partilerin temsilcileri ve davetliler katıldı. - ÇORUM

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak

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Kaynak: İHA

Yatırım, Türkiye, Çorum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Tarım, gıda, hayvancılık sektörlerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacak' - Son Dakika


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