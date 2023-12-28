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TOBB Eskişehir GGK, 2023'ü değerlendirdi ve 2024 hedeflerini belirledi - Son Dakika
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TOBB Eskişehir GGK, 2023'ü değerlendirdi ve 2024 hedeflerini belirledi

TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK), 2023 yılının son meclis toplantısında 2023'ün değerlendirmesini yaparak, 2024 yılına dair beklentileri görüştü. Toplantıda ayrıca 2023 Aralık ayı faaliyetleri değerlendirildi ve 2024 yılı hedefleri ve bütçesi ile GGK'nın projeleri ele alındı.

TOBB Eskişehir GGK, 2023\'ü değerlendirdi ve 2024 hedeflerini belirledi
28.12.2023 - 13:56,
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TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

İcra Komitesi Üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda 2023 yılının değerlendirilmesi ve 2024 yılına dair beklentiler görüşüldü. Koordinatörlüğünü Eskişehir Sanayi Odası'nın üstlendiği GGK'nın Meclis Başkanlığını Koordinatör Oda Başkanı Celalettin Kesikbaş yaptı. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda 2023 Aralık ayı faaliyetleri de değerlendirildi.

2024 yılı hedefleri ve bütçesi ile TOBB Eskişehir GGK'nın projelerinin de değerlendirildiği toplantıda, TOBB Eskişehir GGK İcra Komitesi Başkanı Yusuf Melih Turan, İcra Komitesi Üyelerine bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı yeni yılın huzur, bereket ve sağlık getirmesi temennisiyle tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi TOBB Eskişehir GGK, 2023'ü değerlendirdi ve 2024 hedeflerini belirledi - Son Dakika


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