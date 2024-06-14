TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı: Kaliteli buğday ve arpa müdahil fiyatının üzerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı: Kaliteli buğday ve arpa müdahil fiyatının üzerinde işlem görüyor

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, kaliteli buğday ve arpanın, borsada belirlenen müdahil fiyatının üzerinde işlem gördüğünü belirtti. Çevik, hububat fiyatlarının dünya fiyatlarıyla aynı olması ve çiftçilere daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi.

14.06.2024 12:51
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, kaliteli buğday ve arpanın, borsada belirlenen müdahil fiyatının üzerinde işlem gördüğünü belirtti.

Aynı zamanda Konya Ticareti Borsası (KTB) Başkanı olan Çevik, AA muhabirine, yeni hasat sezonuyla çiftçilerin hareketlendiğini söyledi.

Gıdanın son yıllarda öneminin giderek arttığına işaret eden Çevik, ürün fiyatlarının, kalitesine göre piyasada belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Çevik, hububat fiyatları açıklanmadan önce, Çukurova ve Güneydoğu'da buğdayda 9-10 lira, arpada ise 7-7,5 lira bandında bir fiyat oluştuğunu aktardı.

Türkiye'nin, hububat noktasında dünyayla endeksli hareket etmeye başladığını anlatan Çevik, "Dünyanın gittiği nokta neyse biz de oraya doğru gidiyoruz. Borsalarda kaliteli buğday ve kaliteli arpa devletin müdahil fiyatının üzerinde işlem görüyor, buna seviniyoruz. Bugün birinci, ikinci ve üçüncü sınıf buğdaylardaki her baremde fiyat farkları oluştu. Burada da kalite ön plana çıksın diye." ifadesini kullandı.

"Hububat fiyatları dünya fiyatlarıyla aynı olsun"

Dünya piyasalarında, buğdayın tonunun 250, arpanın ise 190-200 dolar bandında olduğunu vurgulayan Çevik, şunları kaydetti:

"Her ülke kendi çiftçisine üretim desteği veriyor. Bugün Rusya, çiftçisine 700 rubleye kadar destek veriyor. Rusya'da oluşan fiyatlar dünya fiyatlarının etkisi altında. Maliyetleri kurtarmıyor ama devlet destek veriyor. Bizde de buğdayda 1000 lira olan destek bu yıl 1750 liraya çıktı. Bunun için bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Yeni ekim sezonunda ise mazot, gübre ve tohum desteğinin artırılması gerekiyor. Dünyayla paralel gidelim, dünya fiyatlarının altında fiyatımız olmasın. Çiftçinin maliyeti yüksekse, verilen destekler artırılsın."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı: Kaliteli buğday ve arpa müdahil fiyatının üzerinde işlem görüyor - Son Dakika

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