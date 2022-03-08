TOBB'un iki kadın başkanından Işınsu Kestelli iş hayatına eşit katılım için mücadele veriyor - Son Dakika

Yaklaşık 30 yıldır İzmir Ticaret Borsası (İTB) yönetiminde görev alan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bir kadının sıfırdan başlayıp başarı basamaklarını teker teker çıkması sürecinde aşması gereken açık ve gizli çok sayıda engel bulunduğunu ancak bir insanın cinsiyete bağlı bir avantaj veya dezavantaj elde etmesini doğru bulmadığını söyledi.

Işınsu Kestelli, üyelerinin çoğunun erkek, çalışanlarının ise yüzde 60'ının kadın olduğu İTB'nin yönetiminde 1995 yılından bu yana yer alıyor. İTB'de 2009 yılından bu yana yönetim kurulu başkanlığı yapan Kestelli, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı 365 oda ve borsa içinde iki kadın başkandan biri.

Kendi işini kurma arzusuyla üniversitede iktisat öğrenimi gören Kestelli, öğrencilik yıllarında dış ticaret firmasında yönetici asistanlığı yaparak ilk iş deneyimini kazandı.

Tecrübelerini kendi işinde kullanmak isteyen Işınsu Kestelli, erkek egemen bir sektör olan tarım sektörüne yöneldi. Bitkisel yağ ticaretinde faaliyet gösteren ilk şirketini 2008'de kuran Kestelli, firmanın performansına olan katkısını bir kadın olarak değil de iş insanı olarak değerlendiriyor ve insanlarla kolay ilişki kurabilmesinin, işinde yakaladığı başarının anahtarı olduğunu düşünüyor.

"Başarının bir ekip işi olduğuna inanırım"

Kestelli, AA muhabirine, çalışma hayatı boyunca yönetici ve genel müdür asistanı, satış koordinatörü, satış müdürü pozisyonlarında çalıştığını anımsattı.

Tarımla Türk Henkel'deki iş hayatı sırasında tanıştığını, oradan ayrıldıktan sonra kendi şirketini kurduğunu ifade eden Kestelli, "İki kız kardeşiz, ikimiz de meslek sahibiyiz ancak ailemizin geçmiş kuşaklarından bu yönde verebileceğim bir örnek yok. Cinsiyet eşitsizliklerini, hayatın hiçbir alanında kabul etmedim. Bu nedenle şirketimin performansına olan katkımı bir kadın olarak değil de iş insanı olarak değerlendirmek isterim. İnsanlarla kolay ilişki kurabilmemi işimde yakaladığım başarının anahtarı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca başarının bir ekip işi olduğuna inanırım. Şirketimde çalışanlar uzun yıllardır değişmedi. Bir takım olduk ve takım oyunu oynuyoruz. Bu da bizi istikrarlı bir başarının parçası yapıyor." diye konuştu.

Tarımın erkek egemen bir alan olduğuna değinen Kestelli, tarlaya bakıldığında ise genellikle kadınların görüldüğüne işaret etti.

İşin ticaretine gelindiğinde ise karşınıza çoğu zaman erkeklerin çıktığına işaret eden Kestelli, şöyle devam etti:

"Kadın şirket kurucusu ya da ortağına pek rastlanmaz. Bu durumun yavaş yavaş değişmeye başladığını söyleyebilirim. Fakat bu gerçekten çok yavaş bir değişim. Hızlandırmak için pozitif ayrımcılığa ihtiyaç var. Bu bir iltimas tanıma durumu değil. Bu sadece yüzyılların birikim olan dengesizlikleri ortadan kaldırarak herkesin yarışa eşit şartlarda başlamasını sağlamak. Mesela dünyadaki toplam iş gücünde her 61 erkeğe karşılık sadece 39 kadın var. Kariyer piramidinde yükseldikçe bu oran azalıyor. Dünyanın en büyük 200 şirketinin yönetim kurulunda 85 erkeğe karşılık, sadece 15 kadın bulunuyor. Türkiye'de 2019 yılında BİST'e kayıtlı 402 şirketin yönetim kurullarındaki kadın üye oranı yüzde 15,9 idi. Bu sadece bize özgü bir sorun da değil. Dünya üzerindeki hemen herkes bu soruna yönelik farklı çözüm yolları arıyor. Mesela yönetim kurullarında kadın üye kotası koyan ülkeler var."

Kestelli, Türkiye'de temsil noktalarında çok az sayıda kadın bulunduğuna dikkati çekti.

Erkeklerin kadınlarla aynı sosyal ortamı paylaşma konusuna pek alışkın olmadığını ifade eden Kestelli, "Engelleri aşıp o noktaya ulaşan kadınlara büyük saygı gösteriyorlar. Fakat bir kadının sıfırdan başlayıp başarı basamaklarını teker teker çıkması sürecinde aşması gereken açık ve gizli çok sayıda engel bulunduğu da bir gerçek. Bununla birlikte bir insanın cinsiyete bağlı bir avantaj veya dezavantaj elde etmesi durumunu doğru bulmuyorum. Benim için kadın veya erkek değil insan vardır." ifadelerini kullandı.

Kadınların iş hayatına eşit katılım sağlayabilmesi durumunda ilerleyen yıllarda en tepeye ulaşanlar arasında bir eşitliğin sağlanabileceğini dile getiren Kestelli, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun bu anlamda tüm Türkiye'de kadın girişimci sayısını artırmada önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Sadece erkeklerden oluşan bir yönetim fotoğrafının çağın gereklerine ve gerçeklerine ters olduğunu düşündüğünü vurgulayan Kestelli, TOBB ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarının bu alanda bir örnek oluşturma sorumluluğu bulunduğuna işaret etti.

Işınsu Kestelli, iş hayatına atılmak isteyen kadınlara, "Asla vazgeçmeyin, mücadele edin ve kazanın çünkü sizlere verilmeyen ya da bir lütuf gibi sunulan her şeyi fazlasıyla hak ediyorsunuz" mesajı verdi.