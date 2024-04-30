TOBB Yönetim Kurulu Üyesi: Parasal önlemler dönemini geride bırakıp yapısal reformları hızla devreye almalıyız - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi: Parasal önlemler dönemini geride bırakıp yapısal reformları hızla devreye almalıyız

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi: Parasal önlemler dönemini geride bırakıp yapısal reformları hızla devreye almalıyız

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, yapısal reformların hızla devreye alınması gerektiğini belirtti. Kestelli, belediye başkanlarının yerelden kalkınmayı öncelemelerini ve tarım ile gıdaya daha fazla önem vermelerini umut ettiklerini söyledi. Ayrıca, yüksek enflasyon sürecinden çıkışın tahmin edilenden daha uzun ve zorlu olacağını ifade ederek, ekonomi yönetiminden üretim ve rekabet gücünü artıracak, toplumsal dengeyi sağlayacak adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi. Kestelli, ayrıca kentsel dönüşüm ve kırsal dönüşümün önemine vurgu yaparak, deprem riski yüksek olan ülkede şehirlerin dirençli hale getirilmesi ve kırsal bölgelerde altyapının düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Tarım sektörünün küresel iklim değişikliğinden etkilendiğini ve bu sorunun ürün kalitesini de etkilediğini sözlerine ekledi. Kestelli, ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

30.04.2024 18:47
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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, "Parasal önlemler dönemini geride bırakıp yapısal reformları hızla devreye almamız gerekiyor." dedi.

İTB nisan ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Kestelli, 31 Mart'taki mahalli idareler seçimlerinin tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Seçilen belediye başkanlarının yerelden kalkınmayı önceleyerek, tarım ve gıdaya daha fazla önem vermelerini ümit ettiklerini aktaran Kestelli, İzmir Ticaret Borsası olarak işbirliğine her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Yüksek enflasyon sürecinden çıkışın tahminlerden daha uzun ve sancılı olacağını aktaran Kestelli, "Dünyanın gelişmiş ekonomileri bile pandemiden sonra yaşanan yüksek enflasyon ile mücadelede yeni yeni başarının kapısına gelebildiler. Bu zor süreçte ekonomi yönetiminden en büyük beklentimiz, üretim ve rekabet gücümüzü artıracak ama aynı zamanda toplumsal dengeyi sağlayacak, kimseyi geride bırakmayacak adımlar atması. Parasal önlemler dönemini geride bırakıp yapısal reformları hızla devreye almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de en önemli gündem maddelerinde birinin de kentsel dönüşüm olması gerektiğine işaret eden Kestelli, deprem riskinin bu kadar yüksek olduğu ülkede şehirlerin dirençli hale getirilmesinin elzem olduğunu kaydetti.

Kırsal bölgelerde de dönüşüme ihtiyaç olduğunu dile getiren Kestelli, şunları kaydetti:

"Adeta, fay hatları sadece kent merkezlerinden geçiyor gibi bir durum söz konusu. Kırsaldaki dönüşümü sadece konutların depreme dirençli hale getirilmesi olarak görmemeliyiz. Altyapının düzeltilmesi, ulaşım imkanlarının ve sosyal imkanların artırılmasıyla birlikte bütüncül bir kırsal dönüşümü planlamalıyız. Dolayısıyla hemen başlamak ve hızlı bir şekilde ilerlemek mümkün olacaktır. Kırsalda yapılacak bir dönüşümün sadece depremdeki hasar riskini azaltmaya değil, kent merkezlerine göçün azaltılarak şehirleşme baskısının neden olduğu sorunların bir nebze de olsa giderilmesi ile orta ve uzun dönemde ekonomik, sosyal ve kültürel birçok alana katkı sağlayacağını da göz önüne almalıyız."

Küresel iklim değişikliğinin tarım sektörüne etkilerini mümkün olan her ortamda dile getirmeye çalıştıklarını anlatan Kestelli, yaşanan bu sorunun tarımsal üretimi sadece ürün deseni, rekolte ve verimlilik olarak değil, aynı zamanda ürün kalitesi açısından da etkilediğini sözlerine ekledi.

Kestelli, ülkenin büyümesi ve kalkınmasında alın terini ve emeğini ortaya koyan tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Yönetim Kurulu Üyesi: Parasal önlemler dönemini geride bırakıp yapısal reformları hızla devreye almalıyız - Son Dakika

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