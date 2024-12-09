TOFAŞ'tan 330 Milyon TL Tazminat - Son Dakika
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Ekonomi

TOFAŞ'tan 330 Milyon TL Tazminat

TOFAŞ\'tan 330 Milyon TL Tazminat

TOFAŞ, işten çıkarılan ve emekli olan çalışanlarına toplam 330 milyon TL tazminat ödeyecek.

09.12.2024 13:27
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Bursa'da üretim yapan otomotiv devi TOFAŞ kendi işten ayrılan, emekli olan ve üretim planlaması nedeniyle iş akitleri sonlandırılan işçilere toplamda 330 milyon TL tazminat ödeneceğini duyurdu.

Bin kişinin işten çıkarılacağı iddialarının gündeme geldiği otomotiv devi açıklama yaparak personel oranının yüzde 13 azaltılacağını duyurdu. Açıklamada iş akitleri sonlandırılan işçilere 330 milyon lira tazminat ödeneceği belirtildi. Yeni başlayan bazı işçilere ise mevcut alacakları olan tazminattın üstünde bir ödeme vaat edilerek kendiliğinden işten ayrılmaları teklif ediliyor. İlk etapta 700 kişinin çıkarıldığı TOFAŞ'ın güncel çalışan sayısı 5 bin 300'den 4 bin 593'e düştü. Emekliliği gelenler de tazminatları ödenerek TOFAŞ'tan çıkarılıyor.

TOFAŞ, emeklilik, işten ayrılan ya da üretim planlaması nedeniyle iş akitleri sonlandırılan personel oranının yüzde 13 azaltılacağını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu KAP'a yapılan açıklama TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu ve Muhasebe Müdürü Murat Ulupınar'ın imzasıyla yayımlandı. Açıklamada işten ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarının yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplandığı belirtildi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Emekliliğe hak kazanan ve/veya kendi isteğiyle işten ayrılanlar ile üretim planlaması çerçevesinde iş akitleri sonlandırılan çalışanlarımızın etkisiyle; toplam çalışan sayımız, kamuya açıklanan son bilanço tarihindeki toplam çalışan sayısına göre yüzde 13 azalarak 4 bin 593 kişiye inmektedir. Söz konusu ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarı yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplanmıştır. İşbu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğine ilişkin Rehberin 5.7 maddesinin 11. fıkrası kapsamında yapılmıştır."

Öte yandan, Tofaş Otomobil Fabrikası'ndaki yabancı ortağın hisselerinin satışı konusundaki belirsizliğin sürdüğü ifade edilirken, işten çıkarılan çalışanların Türk Metal Sendikası'nın hakların kazanımı konusunda hiçbir katkısının olmaması sebebiyle sendikaya da tepkili oldukları öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Tofaş, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOFAŞ'tan 330 Milyon TL Tazminat - Son Dakika

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