Togg'a Gemlik'te 4 Milyon 95 Bin Metrekare Arazi Bedelsiz Olarak Tahsis Edildi - Son Dakika
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Togg'a Gemlik'te 4 Milyon 95 Bin Metrekare Arazi Bedelsiz Olarak Tahsis Edildi

07.07.2022 11:35
Togg'a Gemlik'te 4 Milyon 95 Bin Metrekare Arazi Bedelsiz Olarak Tahsis Edildi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Bursa Gemlik’teki elektrikli otomobil yatırımı ve yine TOGG tarafından batarya üretimi için kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi AŞ için toplamda 4 milyon 95 bin metrekare arazi 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi. Şirketler istihdam şartını 5 yıl süreyle yerine getirmeleri halinde araziyi bedelsiz olarak alabilecek.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa Gemlik'teki elektrikli otomobil yatırımı ve yine TOGG tarafından batarya üretimi için kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi AŞ için toplamda 4 milyon 95 bin metrekare arazi 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi. Şirketler istihdam şartını 5 yıl süreyle yerine getirmeleri halinde araziyi bedelsiz olarak alabilecek.

Bursa'da yapılacak elektrikli otomobil ve batarya yatırımlarına proje bazlı destek verilmesini öngören Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, TOGG'un Bursa Gemlik'teki elektrikli otomobil yatırımı için Proje Bazlı Destek kapsamında 1 milyon 71 bin metrekare arazi 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi.

TOGG tarafından batarya üretimi için kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi AŞ'ye de Bursa Gemlik'teki 3 milyon 24 bin metrekarelik taşınmaz 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi.

Her iki firma da istihdam şartını sağlarsa araziyi 5 yıl sonra bedelsiz olarak alabilecek.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Bursa, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg'a Gemlik'te 4 Milyon 95 Bin Metrekare Arazi Bedelsiz Olarak Tahsis Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Togg'a Gemlik'te 4 Milyon 95 Bin Metrekare Arazi Bedelsiz Olarak Tahsis Edildi - Son Dakika
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