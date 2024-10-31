Togg, Elektrikli Otomobilde Pazar Lideri - Son Dakika
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Ekonomi

Togg, Elektrikli Otomobilde Pazar Lideri

Togg, 2023'ün ilk 9 ayında 17 bin 49 satışla Türkiye elektrikli otomobil pazarında lider oldu.

31.10.2024 15:48
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ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/EMİRHAN YILMAZ - Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında, yılın 9 aylık döneminde gerçekleştirdiği 17 bin 49 adet satış ve yüzde 29 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı. .

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalarak 849 bin 892 olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde, yüzde 1,3 artışla 675 bin 273 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,4 azalışla 174 bin 619 seviyesinde kaydedildi.

Ocak-eylül döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 56 artışla 60 bin 838 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9'dan yüzde 9'a, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,8'den 16,3'e yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 25,3'ünün içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

T10X en yakın rakibine 10 bin fark attı

ODMD verilerine göre, Togg, yılın 9 ayında elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü.

Togg, yılın 9 aylık döneminde 17 bin 49 adetlik satışla en yakın rakibine 10 bin 22 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. Böylece satılan yaklaşık her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

En fazla satılan elektrikli markalar

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-eylül döneminde Togg'un ardından satışlarda 7 bin 27 adetle Tesla ve 5 bin 651 adetle de BMW olarak sıralandı.

KG Mobility (Ssangyong) 3 bin 557 adetle dördüncü ve 3 bin 475 adetle Mercedes-Benz beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve Mercedes EQB şeklinde gerçekleşti.

Eylül ayı satışları

Diğer yandan eylül ayına bakıldığında, 9 bin 548 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Tesla 2 bin 475 satışla birinci, Togg 2 bin 200 satışla ikinci ve Mini 551 satışla üçüncü oldu.

BMW, 513 satışla dördüncü sırada yer alırken, Mercedes-Benz, 463 satışla beşinci sırada konumlandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg, Elektrikli Otomobilde Pazar Lideri - Son Dakika

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