Togg fabrikasında grev: 2 aydır maaş alamayan taşeron işçiler iş bıraktı - Son Dakika
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Togg fabrikasında grev: 2 aydır maaş alamayan taşeron işçiler iş bıraktı

03.08.2023 17:58

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg fabrikasında çalışan taşeron işçiler greve çıktı. 2 aydır maaşlarını alamadıklarını belirten işçiler, yaptıkları açıklamada "Ücretlerimiz ödenene kadar greve devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bursa'da TOGG fabrikası şantiyesinde çalışan taşeron işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve çıktı.

Büyük ihtişamla piyasaya sürülerek yollara çıkan yerli otomobil Togg'un Gemlik'teki fabrikasında kriz çıktı. Fabrika şantiyesinde yüklenici Yapı Merkezi firmasının taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası (İYİ-SEN) üyesi işçiler 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

"KÖLE DEĞİLİZ"

İşçiler tarafından yapılan ve İYİ-SEN'in sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, "Bizler TOGG fabrikası şantiyesinde çalışan İYİ-SEN üyeleri olarak yüklenici Yapı Merkezi firmasının taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan inşaat işçileriyiz. Ödenmeyen ücretlerimiz için bugünden itibaren greve çıkıyoruz. İki aydır ödenmeyen ücretlerimizin ödenmesini istiyoruz. Buradan tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. İnşaat işçisi köle değildir" denildi.

Togg fabrikasında grev: 2 aydır maaş alamayan taşeron işçiler iş bıraktı

12 ÇALIŞAN KOVULDU

İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası'ndan Hasan Kırlangıç başlatılan iş yavaşlatma ve grev kararı sonrası Anel Elektrik ve Sinay Enerji'nin 12 çalışanın iş akdini sonlandırdığını söyledi.

YORUMLAR (12)
  • İmat Mustafa ELBABA: Hani Togg İtalya'da üretiliyordu? Nereden çıktı bu işçiler? Yoksa yalan mıydı her şey Nalan? Cevap Yaz 14 23 Yayından Kaldır
  • Burhan Polat: Grev en doğal hakları ama o kadar çalışan içinde oniki kişi grev kararı alıp bunu da yazılı ve görsel medyaya servis ediyorlarsa ben bunun altında başka şeyler ararım. Cevap Yaz 30 32 Yayından Kaldır
  • Mehmet Düz: Togg fabrikası şanityesi diyor... Yani ne anlıyorsun bundan. 2 0 Yayından Kaldır
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Bursa, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg fabrikasında grev: 2 aydır maaş alamayan taşeron işçiler iş bıraktı - Son Dakika


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