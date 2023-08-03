Togg fabrikasında grev: 2 aydır maaş alamayan taşeron işçiler iş bıraktı

Bursa'da TOGG fabrikası şantiyesinde çalışan taşeron işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve çıktı.

Büyük ihtişamla piyasaya sürülerek yollara çıkan yerli otomobil Togg'un Gemlik'teki fabrikasında kriz çıktı. Fabrika şantiyesinde yüklenici Yapı Merkezi firmasının taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası (İYİ-SEN) üyesi işçiler 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

"KÖLE DEĞİLİZ"

İşçiler tarafından yapılan ve İYİ-SEN'in sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, "Bizler TOGG fabrikası şantiyesinde çalışan İYİ-SEN üyeleri olarak yüklenici Yapı Merkezi firmasının taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan inşaat işçileriyiz. Ödenmeyen ücretlerimiz için bugünden itibaren greve çıkıyoruz. İki aydır ödenmeyen ücretlerimizin ödenmesini istiyoruz. Buradan tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. İnşaat işçisi köle değildir" denildi.

12 ÇALIŞAN KOVULDU

İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası'ndan Hasan Kırlangıç başlatılan iş yavaşlatma ve grev kararı sonrası Anel Elektrik ve Sinay Enerji'nin 12 çalışanın iş akdini sonlandırdığını söyledi.