Togg için büyük gün! İlk sahipleri saat 21.00'da belli olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Togg için büyük gün! İlk sahipleri saat 21.00'da belli olacak

29.03.2023 10:41

Togg T10X için ön sipariş süreci bitti. Bu akşam saat 21.00'de canlı yayında gerçekleşecek çekiliş ile bu yıl teslim edilecek 20 bin araç için isimler belli olacak. 177 bin kişinin ön sipariş talebinde bulunduğu Togg için 20 bin kişilik de yedek liste hazırlanacak.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, bugün noter huzurunda gerçekleşecek. 16- 27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

HAK KAZANAMAYANLARA PARASI İADE EDİLECEK

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

Togg için büyük gün geldi çattı! İlk sahipleri bugün canlı yayındaki çekilişle belli oluyor

SAAT 21.00'DE CANLI YAYINDA

Bu yıl teslim edilecek 20 bin araç için düzenlenecek Togg Büyük Çekilişi, bu akşam 21.00'de TRT Haber'de yayınlanacak. Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

AYRICALIKLAR TANINACAK

Çekiliş sonuçlandığında asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP ~ 500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

???????Togg sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak çekilişte, sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

YORUMLAR (4)
  • bedir arslan: birileri lüks araba sahibi olacak diye derdi bizi bizimi sardı habere bak Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • Abuzer Yavuz: Ben bu ülkede kuraya guvenmiyorum Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Araba falan yok, siha yok, iha yok, bor yok, doğalgaz zaten yok,ben bay Kemal hele bir geleyim uçan araba yaparım ama ortaklar çok izin almam lazım maalesef. Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Sinop'ta şubat ayında 244 araç trafiğe kaydedildi Sinop'ta şubat ayında 244 araç trafiğe kaydedildi Togg için nefesler tutuldu, çekiliş yarın Togg için nefesler tutuldu, çekiliş yarın

Türkiye, 27 Mart, Tragger, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg için büyük gün! İlk sahipleri saat 21.00'da belli olacak - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Galatasaray'dan dev hamle! 80 milyon euroluk yıldızı transfer etmek istiyor
11:31 Galatasaray sınırları zorluyor! Hedefte 80 milyon euroluk yıldız var
09:12 Altın değerinde! Yanan ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı köylülerin yüzünü güldürdü
11:11 Fenerbahçe'ye kötü haber! Luan Peres 1 ay daha sahalardan uzak
11:10 Meral Akşener'den Bakan Nebati taklidi!
11:04 İstanbul ve Ankara'dan sonra bir kar haberi de İzmir'den
11:09 Bakan Soylu, yaşadığı şiddetli bel ağrısının ardından ilk defa görüntülendi! Bastonla yürümesi dikkat çekti
11:05 Luan Peres kabusu yaşıyor! Fenerbahçe'nin yıldızı 1 ay daha yok
11:04 Parti grubuna damga vuran an! Akşener, Bakan Nebati'yi böyle taklit etti
11:04 İstanbul ve Ankara'nın ardından, İzmir de beyaza büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2023 11:44:52. #1.12#
SON DAKİKA: Togg için büyük gün! İlk sahipleri saat 21.00'da belli olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement