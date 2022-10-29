Fabrikasının açılışı yapılan Togg ilk olarak büyükelçi ve valilere verilecek - Son Dakika
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Fabrikasının açılışı yapılan Togg ilk olarak büyükelçi ve valilere verilecek

29.10.2022 22:04

Fabrikasının açılışı gerçekleştirilen Togg ile ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Togg'un ilk olarak yurt dışında görev yapan büyükelçilere tahsis edileceğini ve sonrasında da 81 ilin valisine verileceğini ifade etti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fabrikasının açılışı bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk aracı banttan büyük bir coşku içinde indirdi. Törende konuşan Erdoğan, "Önümüzdeki şubat ayında ön siparişler başlayacak. Hem fiziksel hem de dijital ortamda satış olacak" dedi.

İLK KİMLERE VERİLECEK?

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır da piyasaya sürülecek ilk araçların kimlere verileceğini açıkladı. Kacır, ilk otomobillerin büyükelçilere sonrasında da 81 ilin valilerine tahsis edileceğini söyledi.

CNN Türk'e konuşan Kacır şunları söyledi:

"Şimdi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda, Togg'un üretim tesislerinde devrim otomobili ve devrin otomobiliyle birlikteyiz. Hatırlarsanız Aralık 2019'da Togg araçlarının ilk tanıtımı yapıldı. 2020 yılının Temmuz ayında Gemlik'te fabrikanın temel atma törenini gerçekleştirdik. Tam pandemi döneminin ilk aylarıydı. Dünyanın kapandığı bir dönemde biz yerli otomobilimizin fabrikasını yapmaya başladık. Binden fazla çalışanımız bu fabrikada alın teri döktüler. Çok kısa bir zaman içerisinde, 2 yıl gibi bir sürede bu fabrika üretime hazır hale geldi. Bu fabrikada sadece insanlar çalışmayacak 250'den fazla akıllı robot da üretimde çalışıyor olacak. İnsan robot etkileşiminin çok yüksek olduğu çok akıllı, çok verimli, çok çevreci bir üretim tesisinden bahsediyoruz.

"DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ"

Bakın Togg için de hep şunu vurgulamaya gayret ediyoruz. Daha yolun başındayız. Biz bu işlere sahip çıktığımız müddetçe bu işler ilerleyecek. Cumhurbaşkanımız adım adım projeyi takip ederek bu noktaya getirmiş oldu. Bundan sonra da siyasi iradenin sürece destek vermesi, Togg'un önümüzdeki dönemki tüm ihtiyaçlarının yerine getirilmesi adına çok kritik önem taşıyacak. Toplumun sahiplenmesi de önemli. Birkaç bakanlık çok yoğun çalıştık bu dönemde. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında şarj istasyonları kuruluyor.

"ÇOK DEĞERLİ BİR FİKİR OLARAK GÖRÜYORUZ"

İlk büyükelçilere gönderilecek. Büyükelçilerimiz bu konuda çok istekliler. Sayın Dışişleri Bakanımız da çok istekli. Biz de çok değerli bir fikir olarak görüyoruz bunu. Hem Türkiye'nin 81 şehrine gitmesini hedefliyoruz, özellikle valilerimizin kullanması çok değerli olacak. Togg Avrupa'da da kullanımı uygun halde olacak."

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