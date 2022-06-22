TOGG, yerli otomobil üretiminde görev alacak yeni elemanlar arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

TOGG, yerli otomobil üretiminde görev alacak yeni elemanlar arıyor

22.06.2022 14:59
TOGG, yerli otomobil üretiminde görev alacak yeni elemanlar arıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmalar sona yaklaşırken, üretimde görev alacak çalışanlar için yeni ilanlar verdi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmalar sona yaklaşırken, üretimde görev alacak çalışanlar için yeni ilanlar verdi.

TOGG, yerli otomobilin üretiminde görev alacak toplamda 43 pozisyon için, elemanlarının hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini bir bir açıkladı. Yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yalnızca Türkiye için değil, Almanya'daki ofisi için de işe alımlar yapıyor.

TOGG'un en güncel ilanlarından bir tanesi, elektrik elektronik sistem mühendisi olurken, bu pozisyonun şirketin Gebze'deki fabrikasında çalışacağı belirtildi. Diğer yeni ilanda ise sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı oldu. Elektrik elektronik sistem mühendisi için aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı:

"Elektrik elektronik ya da bilgisayar mühendisliği programlarından mezun olmak. Elektrik elektronik sistem mühendisliği alanında en az 5 yıl deneyim. Otomotiv sistem mühendisliği deneyimi. ISO 26262 uygulamalarına aşina olmak. Dijital video işleme işinden anlamak. CAN, Ethernet, LIN, RF/ BLT, GMSL, AUTOSAR, DOIP, ÜDS, SOMEIP, PREEVision, Linux, RTOS ve CAD/ CAE uygulamalarına aşinalık. İleri düzeyde İngilizce."

Sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı için aranan şartlar ise şöyle:

"İşletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya diğer mühendislik programlarından mezun olmak. Sigorta sektöründe iş analizliyi, dijital dönüşüm ve danışmanlık gibi alanlarda en az 3 yıl deneyim. Veri odaklı iş modelleri, veri analitiği ve e-ticaret sektöründe bilgi sahibi olmak. İleri düzeyde İngilizce."

TOGG'un yeni eleman ilanının haricinde ise aradığı pozisyonlar ise şu şekilde sıralanıyor:

"VR Modeler, iç iletişim uzmanı, kullanıcı deneyimleri tasarım uzmanı, yazılım mühendisi, dijital cüzdan ve ödeme sistemleri uzmanı, pazar analisti, güvenlik uzmanı, soğutma sistemleri uzmanı, dış ticaret uzmanı ve IT uzmanı." - BURSA

YORUMLAR
500
Akkim, gıda katkı üretiminde faaliyet gösterecek yeni tesisini açtı Akkim, gıda katkı üretiminde faaliyet gösterecek yeni tesisini açtı Afetlerde görev alacak uzman kadroları yetiştiriyorlar Afetlerde görev alacak uzman kadroları yetiştiriyorlar
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOGG, yerli otomobil üretiminde görev alacak yeni elemanlar arıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:03:13. #1.12#
SON DAKİKA: TOGG, yerli otomobil üretiminde görev alacak yeni elemanlar arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement