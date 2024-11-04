Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği Gaziantep'te Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği Gaziantep'te Gerçekleşti

Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği Gaziantep\'te Gerçekleşti

Zeugma Rotary Kulübü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği' yoğun ilgi gördü. Etkinlikte fide dikimi, tohum takasları ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

04.11.2024 13:56  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeugma Rotary Kulübü'nün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak düzenlediği "Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği" tamamlandı. Etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Gaziantep Festivaller Parkı'nda 1-2 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen etkinlikte, birçok uzmanın atölye çalışmaları sergilenerek fide dikimi etkinlikleri, tohum takasları, söyleşiler ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, ortaokul ve meslek lisesi tarım bölümünde okuyan öğrenciler de katıldı. Çocuklar, stantlardaki atölyelere katılarak tarım ve ziraat çalışmaları hakkında deneyim kazandı.

Zeugma Rotary Kulübü Dönem Başkanı Handan Ünverdi, yaptığı açılış konuşmasında, etkinliğin Gaziantep'in tarımsal zenginliğini koruma ve sürdürülebilir tarıma geçiş yolunda çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bugün dünyada en fazla üzerinde durulan ve gelecek planlamalarına zemin oluşturan konu başlığının "sürdürülebilirlik" olduğunu vurgulayan Ünverdi, " Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 küresel hedef arasında da doğaya karşı duyarlılığa özel bir vurgu yapılmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği maalesef bir tehdit olarak karşımızda dururken doğayı korumak için hepimize görev ve sorumluluklar düşmektedir. Doğa dostu tarım faaliyetleri de bunun temelini oluşturmaktadır. Tarımda verimliliği artırırken, çevreyle de barışık olmak ve bu alanda yürütülen faaliyetleri desteklemek durumundayız" dedi.

"Bugün gıda arzı ve gıda güvenliğinde yaşanan sorunlar karşısında bize düşen; Atalarımızdan bize miras olan ata tohumuna sahip çıkmak, Anadolu'muzun zengin ve bereketli topraklarını her karışına kadar en güzel şekilde değerlendirmektir" diyen Ünverdi, "Gaziantep mutfağını da bu denli lezzetli kılan temel unsur da, bizim topraklarımızdan çıkan mahsullerin ve baharatların kullanılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in mutfağıyla UNESCO'nun fark oluşturan Şehirler Ağı'na Türkiye'den seçilmiş ilk şehir olduğunu hatırlatan Ünverdi, "106 coğrafi işaretli ürün ve bir geleneksel ürün ile bu alanda Gaziantep lider konumdadır. Öncü şehir Gaziantep olarak değerli katılımcılarımızın söyleşileri, atölye çalışmaları ve iyi tarım örnekleri olan stantlarımızla Türkiye'de ilke imza atarak böylesi bir organizasyonu birlikte gerçekleştirdik. Ata mirasımıza sahip çıkılması, iyi tarım örnekleri, bilgilendirme ve çeşitli organizasyonlarla bu alanda da önemli mesafeler kat edilmesine katkıda bulunduğumuza inanıyorum. İş birlikleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ve değerli Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyor. programımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, gaziantep, Ekonomi, Zeugma, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği Gaziantep'te Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 15:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği Gaziantep'te Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.