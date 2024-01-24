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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Kararı ile Tokat'ın Yeşilyurt ilçesindeki Çırdak Mahallesi ile Karacaören Köyü'nde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek. Ayrıca, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü kurulacak.

Tokat\'ın Yeşilyurt ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek
24.01.2024 - 08:31,
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesindeki Çırdak Mahallesi ile Karacaören Köyü'nde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

Öte yandan, bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü kurulacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek - Son Dakika
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