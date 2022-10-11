TOKİ arsa başvuruları kimlik numarası detayı! Son haneye göre yapılacak - Son Dakika
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TOKİ arsa başvuruları kimlik numarası detayı! Son haneye göre yapılacak

11.10.2022 09:26

Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesinin arsa ayağının başvuruları dün başladı. Arsa ya da iş yeri sahibi olmak isteyenler kampanyaya yoğun ilgi gösterirken başvuruların kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacağı belirtildi.

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi kampanyasından yararlanmak isteyenler için başvurular dün başladı. Projeden arsa ya da iş yeri almak isteyenler ise kimlik numaralarının son hanelerine göre işlem yapacaklar.

ARSA TAPULARI ARALIK AYINDAN İTİBAREN ALINABİLECEK

Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. Projenin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklandı. Cumhurbaşkanı, "Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşa sunacağız. Bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Arsa tapuları Aralık ayından itibaren alınabilecek. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek" sözlerini kullandı.

KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU YAPILACAK

TOKİ arsa başvuruları e-Devlet'ten kimlik numarasına göre yapılacak. Başvurular sırasında yaşanabilecek yoğunlukları engellemek adına böyle bir uygulama yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek. Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

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Aralık, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: TOKİ arsa başvuruları kimlik numarası detayı! Son haneye göre yapılacak - Son Dakika
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