TOKİ'den konut ve iş yeri alanlara yüzde 25 indirim kampanyası - Son Dakika

TOKİ'den konut ve iş yeri alanlara yüzde 25 indirim kampanyası

Son Güncelleme: 15.09.2023 10:53

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'den konut ve iş yeri alan vatandaşlara yüzde 25 indirim kampanyası düzenlendiğini açıkladı. Kampanyadan, geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek. Borçlarını peşin ödeyenler yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyonun canlı yayınında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenlediklerini duyurdu. Bakan Özhaseki'nin müjdesini verdiği yüzde 25 indirim kampanyasından, TOKİ'den ev ve iş yeri almış ve geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek. Alıcılar borç bakiyesinin peşin olarak kapatması durumunda yüzde 25 oranında indirim imkanından yararlanabilecek.

KAMPANYA 21 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK VE 19 EKİM'DE SONA ERECEK

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek. Konut ve işyeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek. Yüzde 25 indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek.

ARACI BANKADAN KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var. Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

KAMPANYA TARİHİNDEN SONRA İNDİRİM GEÇERLİ OLMAYACAK

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOKİ'den konut ve iş yeri alanlara yüzde 25 indirim kampanyası - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKİ'den konut ve iş yeri alanlara yüzde 25 indirim kampanyası - Son Dakika
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