TOKİ'den Yeni Yatırım Modeli: Gayrimenkul Sertifikası - Son Dakika
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Ekonomi

TOKİ'den Yeni Yatırım Modeli: Gayrimenkul Sertifikası

TOKİ\'den Yeni Yatırım Modeli: Gayrimenkul Sertifikası
16.07.2025 14:17
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TOKİ ve Emlak Konut, küçük birikimlerle ev sahibi olmayı sağlayan Gayrimenkul Sertifikası'nı tanıttı.

TOKİ ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., ev sahibi olmanın yepyeni bir modeli olan Gayrimenkul Sertifikası'nı tanıttı. Yatırımcıların küçük birikimlerle konut projelerine ortak olma şansı sağlayan yeni yatırım modelinin detayları açıklandı.

TOKİ ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen herkese küçük birikimlerle konut projesinde ev sahibi olma imkanı sunan "Gayrimenkul Sertifikası"nı hayata geçirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuruda bulundu. İstanbul Başakşehir'de yer alan konut projesi kapsamında başlatılan yeni yatırım modeli Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları açıklandı.

Gayrimenkul sertifikası nedir

Emlak Konut Gayrimenkul tarafından yapılan açıklamada Gayrimenkul Sertifikası'nın Borsa İstanbul'da işlem gören, yatırımcıların küçük birikimlerle konut projesinde ev sahibi olmasını ve gayrimenkul yatırımı yapmasını sağlayan bir yatırım aracı olduğu belirtildi. Uzmanlara göre tasarruf sahipleri Gayrimenkul Sertifikası ile TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen konut projesine ortak olabilecek, bütçelerine göre kendi belirledikleri oranlarda yatırım yapabilecek. Yatırımcılar istedikleri kadar sertifika alabilir, diledikleri kadar biriktirebilecek.

Gayrimenkul sertifikası nasıl kullanılır

Gayrimenkul Sertifikası'nın bir evin küçük hisselere bölünerek yatırımcılara sunulması olarak tanımlayan uzmanlar, banka veya aracı kurumlarda yatırım hesabı olan yatırımcıların bu sertifikaları alıp satabileceğine, isterlerse proje değerlendikçe birikimlerini kazanca dönüştürme fırsatı elde edebileceğine dikkat çekiyor.

Ne zaman başlayacak

Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından başlayacak. Tüm detaylar Emlak Konut'un resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden çok yakın zamanda duyurulacak. Bilgilere Emlak Konut GYO'nun resmi internet sitesi www.emlakkonut.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Türkiye'de ilk kez uygulanmıyor

Gayrimenkul sertifikası modeli Türkiye'de ilk kez uygulanmıyor. 2017 yılında TOKİ tarafından Başakşehir'de hayata geçirilen Park Mavera III Projesi, bu yapının başarılı bir örneğini gerçekleşti. Bu çerçevede 3 milyon 370 bin 410 adet gayrimenkul sertifikası ihraç edildi ve yaklaşık 143 milyon TL finansman sağlandı. Sertifika sahipleri, projede yer alan 218 konutun yüzde 72'sine karşılık gelen 157 konuta "asli edim" kapsamında doğrudan sahip oldu. Kalan yüzde 28'lik kısmı oluşturan 61 konut ise "tali edim" yöntemiyle, yani açık artırma yoluyla satıldı; elde edilen gelir, sertifika sahiplerine payları oranında dağıtıldı.

Gayrimenkul sertifikasının avantajı

Gayrimenkul sektörüne yatırımı herkes için erişilebilir kılma stratejisinin önemli bir adımı olan Gayrimenkul Sertifikası'nda faiz, peşinat veya taksit gibi yükümlülükler bulunmuyor. Klasik satış yöntemlerinde peşinat, kredi ve faiz yükü yatırımcıları zorlarken, Gayrimenkul Sertifikasında ise küçük birikimlerle evin tamamına ya da bir kısmına ortak olma, Borsa İstanbul üzerinden kolay ve hızlı nakde dönüştürme, gelir payı elde etme gibi seçenekler ortaya çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOKİ'den Yeni Yatırım Modeli: Gayrimenkul Sertifikası - Son Dakika

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