TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasına yoğun ilgi

Ekonomi

Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 23 Eylül 2024 tarihinde uygulamaya koyduğu yüzde 25 indirim kampanyasından 22 bin 871 kişi yararlandı. TOKİ, 23 Eylül ile 18 Ekim 2024 tarihleri arasında uygulanan "Yüzde 25 İndirim" kampanyasının sonuçlarını duyurdu. Satışları 2023'ün Haziran ayının 30. gününe kadar gerçekleştirilmiş, geri ödeme taksiti en geç 30 Haziran 2023 den önce başlamış olan konut ve işyerleri için TOKİ tarafından 23 Eylül 2024 tarihinde yüzde 25 indirim uygulaması hayata geçirilmişti. Söz konusu uygulama 18 Ekim 2024 tarihinde de son bulmuştu.

20 BİN 871 KİŞİ BORCUNUN TAMAMINI ÖDEDİ

TOKİ'den edinilen bilgilere göre; söz konusu kampanyada 20 bin 871 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını aldı. Bin 316 kişi ise kısmi ödeme ile indirim imkanından faydalanarak borcunu kapattı. Böylelikle kampanyadan toplam 22 bin 187 konut ve işyeri alıcısı yararlandı. Kampanyaya katılan vatandaşların yüzde 96.08'i borçlarını kişisel tasarrufları ile kapattı.