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Toplu sözleşmede anlaşma çıkmadı, işçiler isyan etti - Son Dakika
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Toplu sözleşmede anlaşma çıkmadı, işçiler isyan etti

Bursa'da Tofaş, Bosch, Karsan gibi firmalarda çalışan binlerce otomotiv ve metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinden anlaşma çıkmayınca grev kararı alındı. İşçiler fabrikalarında bir kez daha eylem yaparken, grev kararının 19 Ocak'ta uygulamaya alınacağı bildirildi.

12.01.2024 - 13:00,
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Toplu sözleşmede anlaşma çıkmadı, işçiler isyan etti

Tofaş, Bosch, Karsan ve Prysmian gibi dev fabrikalarda işçiler greve gidiyor

BURSA - Bursa'da Tofaş, Bosch, Karsan gibi firmalarda çalışan binlerce otomotiv ve metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinden anlaşma çıkmayınca grev kararı alındı. İşciler fabrikalarında bir kez daha eylem yaparken, grev kararının 19 Ocak'ta uygulamaya alınacağı bildirildi.

Birleşik Metal-İş ve MESS 5. kez toplantıya oturdu. 150 bin çalışanı ilgilendiren 60 günlük görüşme sürecinde arabulucu ve sonrasında yapılan 2 toplantıda uzlaşmaya varılmamasının ardından Birleşik Metal-İş çalışanları Tofaş, Bosch, Karsan, Prysmian gibi dev fabrikalarda işçiler greve başladı. Birleşik Metal-İş yaptığı basın açıklamasında, "Sendikamızın ve dolayısıyla metal işçilerinin kabul edebileceği bir teklif ortaya konmamıştır. Bu nedenle, daha fazla beklemenin bir anlamı kalmamıştır" ifadelerine yer verildi.

26 Eylül 2023 günü başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Kasım 2023 günü yapılan oturumda Türk Metal'in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutmuştu. MESS, birinci altı ay için yüzde 35 ücret zam teklifini önce yüzde 50'ye, daha sonra da yüzde 60'a yükseltti. Sosyal haklar için de yüzde 65 olarak vermiş olduğu teklifi önce yüzde 80'e daha sonra da yüzde 85'e yükseltti. 26 Eylül 2023 tarihinden beri görüşme sağlayan taraflar, 5 toplantının ardından uzlaşmaya varamamasıyla birlikte Birleşik Metal İşçileri grev kararı aldı. Birleşik Metal İşçileri yaptıkları basın açıklamasında "Beklemenin anlamı kalmamıştır, şimdi yeni bir sürece giriyoruz. Kavgamız yeni başlıyor" ifadelerini kullandı.

"15 İşletmeden 37 fabrikada greve çıkıyoruz"

Sermaye dayatmalarına boyun eğmeyeceğini ifade eden Birleşik Metal-İş, "Sermayenin dayatmalara asla teslim olmayacağız, asla boyun eğmeyeceğiz. Dünden bugüne mücadele tarihimiz bu kararlılığımızın bir dizi örneği ile doludur. Şimdi yeni bir sürece giriyoruz. Kavgamız yeni başlıyor. Artık süreç grev aşamasındadır. Şimdi dönem grev kararlarını almak, en güçlü biçimde hayata geçirme dönemidir. Başkanlar Kurulumuz dün yaptığı toplantıda, gelinen aşamayı bütün ayrıntıları ile değerlendirmiş ve grev aşamasına geçme kararı almıştır. Kademe kademe grev uygulamaları yapacağız. 15 işletmeden 37 fabrikada greve çıkıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"MESS, işçilerin haklı taleplerine kulaklarını tıkamakta "

60 günlük görüşme sürecinde arabulucu ve sonrasında yapılan 2 toplantıda anlaşma zeminin ortaya çıkmamasının ardından grev kararı alan Birleşik Metal-İş, "Bütün bu gelişmeleri değerlendiren Başkanlar Kurulumuz, MESS'in metal işçilerinin haklı taleplerinin karşılamaması nedeniyle mücadelenin yükseltilmesi kararını almıştır. MESS, işçilerin haklı taleplerine kulaklarını tıkamakta, açlık ve yoksulluğun yakıcı sesini duymamaktadır. Bu durumda, metal işçilerine düşen görev, haklarına, taleplerine ve geleceğine sahip çıkmaktır. Metal işçileri, bu esarete ve yoksulluğa boyun eğmeyecektir. Bundan, dost düşman kimsenin bir kuşkusu olmasın. 19 Ocak sonrası, yurdun dört bir yanında metal işçilerinin haklı haykırışına tanık olacaksınız. Binlerce metal işçisi, fabrika önlerinde, kentlerin alanlarında, meydanlarda haklı taleplerini en gür sesleriyle haykıracaktır. Sendikamız, bu sürece oldukça hazırlıklı bir biçimde, her türlü ihtimali değerlendirerek ve her türlü riski göze alarak hazırlanmaktadır. 2024 yılı metal işçilerinin yılı olacaktır ve bunu hiçbir güç engelleyemeyecektir" denildi.

Toplu sözleşmede anlaşma çıkmadı, işçiler isyan etti
Kaynak: İHA
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Bursa, Bosch, Tofaş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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