Manisa Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Seyahat Hakkını Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Seyahat Hakkını Artırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Seyahat Hakkını Artırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üzeri vatandaşlar, şehit yakını ve gaziler ile engelli vatandaşların ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri için kooperatiflere yapılan desteklemeyi yüzde 57,6 oranında artırdı. Ücretsiz biniş hakkı olan vatandaşlar için destekleme ücreti 6,5 TL'den 10,25 TL'ye çıkarıldı. İlçeler arasında taşıma yapan kooperatiflere ise biniş başına 5 TL destekleme yapılacak.

21.05.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz seyahat hakkı bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlar, şehit yakını ve gaziler ile engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarını gönül rahatlığı ile ücretsiz olarak kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla mayıs ayı Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar ile kooperatiflere yapılan desteklemede yüzde 57,6 oranında artışa gitti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ücretsiz biniş hakkı olan 65 yaş üzeri vatandaşlar ile şehit yakını, gaziler ve engelli vatandaşların ücretsiz binişlerinde, toplu taşıma kooperatiflerine yapılan ücretsiz biniş başına destekleme ücretinin 6,5 TL'den 10,25 TL'ye çıkmasını sağladı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısında karar, oybirliğiyle geçti. Alınan kararla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşıma hizmeti yürüten özel taşıma kooperatiflerinin 65 yaş üzeri vatandaşlar, şehit yakını ve gaziler ile engelli vatandaşları ücretsiz olarak taşımalarının sağlanması; ücretsiz taşımadan dolayı hizmeti yürüten kooperatiflerin de mağdur edilmemesi amacıyla kooperatiflere yapılan ücretsiz biniş başına 6,5 TL olan destekleme ücreti 10,25 TL'ye çıkartıldı. İlçeler arasında ve mahallelerden ilçe merkezlerine taşıma yapan kooperatiflerin indirimli taşımalarına ise biniş başına 5 TL destekleme yapılacağı belirtildi.

Desteklemede yüzde 57,6 oranında artış yapıldı

Konuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ücretsiz veya Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında ücretsiz seyahat hakkı bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, şehit yakını ve gazilerimiz, engelli vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarına gönül rahatlığı ile ücretsiz olarak kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla Mayıs ayı Büyükşehir Belediye Meclisimizde alınan karar ile kooperatiflere yapılan desteklemede yüzde 57,6 oranında artışa gidildi. Özel kooperatifler tarafından aylık taşınan 500 binin üzerindeki ücretsiz yolcunun biniş başına 10,25 TL olarak ücretleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından ödeneceğinden 65 yaş üzeri ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilirler" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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